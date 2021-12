La agencia de marketing y publicidad 22GRADOS presenta nuevos servicios para establecer "relaciones entre lo público y lo privado"

La agencia de comunicación, marketing y publicidad 22GRADOS organizó este jueves el evento Tratar asuntos como se merecen, como plataforma de lanzamiento de sus nuevos servicios especializados en asuntos públicos, dirigido y diseñado "para ofrecer una comunicación eficaz y transparente de las relaciones público-privadas", ha señalado la agencia en un comunicado. Hubo también una mesa de debate con cargos tanto de las administraciones como del sector privado y a la que el economista Toni Roldán puso el broche de oro con su charla sobre comunicación política, en la que resumió los diez aprendizajes más importantes que extrajo de su paso por el Congreso como diputado de Ciudadanos.

“La necesidad por parte de las empresas privadas y los organismos públicos de establecer relaciones para alcanzar consensos que solucionen los problemas de la sociedad pasa hoy por la colaboración público-privada. Y ahí, la comunicación se hace indispensable para transmitir las ideas de cualquier tipo de organización de una manera coherente y precisa” aseguró el CEO2 de la empresa Eladio Bombín, quien explicó así el objetivo del evento: “Compartir algo que venimos haciendo desde hace nueve años pero que ahora aglutinamos en nuestros servicios específicos de Asuntos Públicos, para darle la importancia que realmente tiene, y en los que contamos con un equipo de ocho consultores especializados capaces de ofrecer un trato diferencial en el acompañamiento a las organizaciones, administraciones públicas y empresas de Canarias”, explicó.

Estos especialistas, detalló Bombín, trabajan a partir de un modelo de consultoría de marketing institucional que incluye no solo la comunicación institucional, sino la responsabilidad social empresarial, la comunicación de crisis, la elaboración de planes de relaciones institucionales o de proyectos. “Se trata de poner las herramientas precisas al servicio de las relaciones público privadas, que después de la pandemia van a cobrar un peso determinante a la hora de dinamizar los distintos sectores del tejido económico”, aseguró el directivo.

En definitiva, este nuevo bloque de servicios está centrado en trabajar mano a mano con el cliente para identificar oportunidades, resolver sus problemas y cumplir sus objetivos. Y para intentar aportar su propio granito de arena en este sentido, según explicó el también CEO2 de 22GRADOS, Diego Pajarón, la propia empresa ha realizado el Sondeo Sociedad Canaria, del cual se deduce que efectivamente la sociedad canaria está esperando esa comunicación transparente y eficaz, porque su apuesta es solidaria con el tejido local. Al 90,74%, por ejemplo, le importa que una marca sea de origen canario y el 94,36% con mucha probabilidad asegura que elegiría marca canaria en igualdad de condiciones frente a una externa. También hay un 70% que considera positivo que el turismo sea el motor de la economía, es decir que no está buscando un cambio de modelo de negocio, y un 63% cree que la situación general actualmente es mala, pero un 45% afirma que en un año estará mejor.

Datos que, en opinión de Pajarón, ponen de manifiesto esa necesidad de un servicio de comunicación profesional en el marco de las relaciones público-privadas, que fueron precisamente el objeto del debate en el que participaron el director general corporativo de Hospitales Universitarios San Roque, José Manuel Baltar, el director de Gabinete de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán y la directora de Servicios al Cliente de 22GRADOS, Vanessa Morales, quienes coincidieron en que esas relaciones tienen que ser cada vez más fluidas y transparentes. “Defendemos el término de relaciones entre empresas y administraciones frente a los denostados Lobbys como un término que las normaliza, porque son necesarias; la comunicación no solo tiene que ser directa con el ciudadano, sino con todos los actores comprometidos, cada vez hay más voces que necesitan ser escuchadas”, aseguró Morales al respecto.

El Cabildo de Gran Canaria, que trabaja con 22GRADOS desde hace ocho meses a través de un contrato de licitación pública, ha entendido el cambio de modelo de comunicación y por ello, en palabras de Alduán se decidieron por “ pasar a una comunicación moderna, dar un cambio de perspectiva -no informar de lo que hace la institución sino de lo que le interesa a la ciudadanía- y hecha por profesionales que complementen la nota de prensa que llega a los medios, que comuniquen por otras vías a otros interlocutores”, explicó el director del Gabinete de Presidencia.

Para Baltar la clave es, también, la transparencia: “Es el elemento fundamental para abordar esa relación entre empresas y gestores públicos de forma exitosa”, aseguró “porque si sumas la profesionalidad y especialización del sector privado con la capacidad y el alcance del público, el resultado es una multiplicación, pero tiene que ser sobre la base de la transparencia”, aclaró. Todos en definitiva concluyeron que lo público y lo privado debe seguir ahondando en esa colaboración y debe ser un intercambio de conocimiento en el que todos ganan.

Como broche de oro el director en Centre For Economic Policy & Political Economy de la Escuela de Negocios ESADE y ex diputado de Ciudadanos Toni Roldán ofreció una charla sobre lo que aprendió de comunicación política y liderazgo a su paso por el Parlamento Europeo y el Congreso, a donde llegó en 2015 -antes de Trump, del Brexit, y de Bolsonaro- y tras una vida académica en el extranjero que le llevó en un principio a no tener en cuenta esa dimensión emocional que después ha resultado fundamental en la comunicación política. Porque, según dijo, la política es mucho más que proponer cosas en base a datos y evidencias. Sobre todo, es identidad, por eso es muy difícil que alguien cambie de opinión por un candidato o una información concreta; y es tribal, se mueve por supervivencia, llega lo que apela a las emociones porque así funciona nuestro cerebro, según Roldán. Y ofreció aquí el ejemplo de las vacunas, y de cómo en EEUU hay un sesgo clarísimo por partidos, a favor o en contra, que va más allá de las evidencias científicas.

El exdiputado también recalcó la importancia de definir los términos del debate, ganar el marco mental, y conseguir que se hable del tuyo, no entrar nunca en el del rival. Para ello, dijo, es importante comprender que nuestro cerebro entiende historias, no datos puestos en fila. “Los problemas no existen si no los diagnosticas, y debes hacerlo con un relato que conecte con el receptor”, aclaró Roldán, quien concluyó con tres apuntes sobre liderazgo: “Un líder es el que se anticipa al mercado y es audaz para arriesgar; por muy infalible que sea el ‘olfato’ del líder, necesita contrapesos autónomos capaces de llevarle la contraria, y en todas las organizaciones necesitas un equilibrio razonable entre talento y lealtad, pero más en política”.