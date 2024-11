Amanecen cerradas más de 70 duchas de las playas de Canarias: ''El agua es para el pueblo''

Más de 70 duchas situadas en playas de Canarias han amanecido cerradas este sábado. En todas ellas, localizadas en Lanzarote, La Palma, La Gomera y Tenerife, hay carteles en los que puede leerse: ''El agua para el pueblo''. Según ha podido saber este periódico, el objetivo de esta acción anónima ha sido sensibilizar sobre la crisis hídrica que atraviesa el Archipiélago. ''El agua tiene que ser para la gente y para la agricultura, no para el guiri'', reivindican.

''Si estamos en un momento de crisis hídrica donde hay pueblos y barrios de toda Canarias sin agua durante meses, ¿por qué sí hay agua para el turismo?'', se preguntan. Esta misma semana, el Cabildo de Tenerife propuso prorrogar tres meses más, hasta el 28 de febrero de 2025, la situación de emergencia hídrica declarada en la isla. Esta declaración recoge la realización de 34 obras urgentes como la instalación de cinco desaladoras portátiles y una campaña de concienciación para la población. Sin embargo, en el documento no hay ninguna mención al sector turístico, pese a que según cálculos de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales un hotel de cinco estrellas consume unos 400 litros de agua por cliente al día, hasta cuatro veces más que un residente.

En Lanzarote, el pasado 11 de noviembre el Consorcio Insular del Agua aprobó declarar la emergencia hídrica en Lanzarote y en La Graciosa. Según el presidente del Cabildo insular, la isla atraviesa un momento crítico en el que peligra el abastecimiento de agua potable a la población. Los residentes arrastran desde hace meses cortes en el suministro, lo que empujó el pasado 20 de octubre a exigir en las calles soluciones urgentes. Pocos días antes, un grupo de activistas irrumpió en el hotel Papagayo Arena, en el núcleo turístico de Playa Blanca, para informar a los clientes de que se trata de un establecimiento ilegal. ''Nuestra agua está en tu piscina'', reclamaban.

''No se entiende que estemos en crisis pero no haya restricciones en los usos innecesarios del agua. No vamos a parar'', señalan.