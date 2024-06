Ángel Lafuente regresa a la Universidad de Verano de Maspalomas con el exitoso curso ‘Hablar en público’

El experto en oratoria Ángel Lafuente regresa a la Universidad de Verano de Maspalomas con su curso Hablar en público, en el que da a conocer las claves y herramientas para dominar el diálogo.

Los objetivos de esta formación son “fortalecer al máximo la personalidad hasta convertirla en imbatible; pasar del miedo al placer escénico; capacitar para el éxito, la influencia y el liderazgo social; dominar todas las intervenciones en público, en privado, en radio, en televisión y en las redes sociales y dominar el diálogo y la conducción de las reuniones de trabajo”, ha informado la Universidad de Verano en un comunicado.

El curso de Lafuente, denominado Hablar en público: las 3 asignaturas pendientes. Hablar en público con placer escénico. Conseguir una personalidad imbatible. Conocer y dominar el diálogo, se celebrará en el Centro Cultural Maspalomas.

Las personas interesadas en este curso que se celebrará del 8 al 10 de julio en horario de tarde (de 17:00 a 19:30 horas) y del 10 al 12 de julio en horario de mañana (de 10:00 a 13:00 horas) pueden acceder a la ficha informativa completa y al enlace de la matrícula (40 euros) a través de la web:

Asimismo, la Universidad de Verano de Maspalomas informa que se aplicarán descuentos, hasta el 50%, a estudiantes de la ULPGC, personas desempleadas, familia numerosa y personas con discapacidad.

Para Ángel Lafuente, en cualquier situación, la persona que sabe comunicarse con placer escénico, incluso en público, tiene ventaja sobre los demás. Con este curso, el alumnado consolidará su personalidad, vencerá la timidez que cierra tantas posibilidades, incrementará la vitalidad y el entusiasmo. La oratoria actúa como una verdadera terapia, superadora de complejos y limitaciones y produce una gratificante sensación de libertad.

“No se puede vivir con dignidad si se carece de esas tres carreras: Hablar en público con placer escénico, Conseguir una personalidad imbatible y Conocer y dominar el diálogo’. Para Ángel Lafuente no se puede triunfar, sin contar con una personalidad segura, si no sabemos exponer o lo hacemos sometidos al vergonzoso miedo escénico. Para conversar, debatir y negociar hace falta conocer las claves del diálogo, que es la base para que el trato humano no acabe en conflicto”.

El profesor Lafuente es un “enamorado de la palabra hablada”. Licenciado en Filosofía por la Universidades de Comillas y Complutense, Lafuente es autodidacta y creador de un innovador método que excluye las prácticas individuales, y aboga por el mayor número de participantes en el trabajo.

Profesor en escuelas de negocios, colaborador en medios de comunicación y formador en entidades públicas y privadas, Ángel Lafuente fue elegido por el equipo de Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, para formar a 250 personalidades comprometidas con el cambio climático.

La 32 edición de la Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Hotel Gloria Palace San Agustín.