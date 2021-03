Ángel Víctor Torres, a la portavoz del PP: "No se equivoque de enemigo, que es el fascismo y no la democracia"

La palabra comunismo no faltó este lunes en este Debate de la Nacionalidad Canaria. Fue la portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, quien afeó al presidente regional, Ángel Víctor Torres, que señalara que el comunismo es parte de la historia de la democracia en España y de quienes lucharon por la libertad. "No se equivoque de enemigo, que es el fascismo, el nacismo y no la democracia", le contestó.

"Mire, quienes estamos aquí sentados somos hijos y nietos de personas que perdieron la vida por defender la libertad y la democracia por ser entre otros comunistas y socialistas", aseguró Torres, que añadió que "los neoliberales, los socialdemócratas, los comunistas y los socialistas son tendencias ideológicas y no son insultos, son palabras que deben enaltecernos como hombres y mujeres libres".

"Hacemos un flaco favor", insistió el presidente de Canarias, que recordó que viene de un municipio (Arucas) "en el que se descubrieron 64 restos de hombres y mujeres que perdieron la vida y con ellos sus familias con la represión franquista, por el totalitarismo, por la dictadura". En este sentido, recordó los pozos del olvido (donde fueron arrojados represaliados durante el franquismo y localizados en Arucas y Tenoya) o la Sima de Jinámar (un tubo volcánico por el que también eran arrojadas estas personas por sus ideales).