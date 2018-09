Los bomberos del Consorcio acuden al pleno del Cabildo a pedir soluciones

Una veintena de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han asistido este viernes al pleno del Cabildo para pedir soluciones al conflicto que tienen abierto con la corporación, a la que exigen mejoras laborales y más dotación de medios para el servicio.



Los bomberos se han presentado así a una sesión en la que se debatía una iniciativa del PP que insta al equipo de gobierno a dotar al Consorcio Insular del personal y los medios que necesita.



El consejero popular Carlos Ester ha advertido de que las irregularidades denunciadas en el Consorcio de Emergencias pueden tener alcance "no solo administrativo, sino también penal".



Ester ha alegado que "se trata de un tema de seguridad ciudadana" en el que, a su juicio, "existe una evidente falta de voluntad política" para alcanzar el acuerdo.



Así mismo, ha recordado que esta noche, con la Suelta del Perro Maldito de Valsequillo, "solo habrá dos efectivos de guardia" y que esta misma mañana "dos miembros del Consorcio han intervenido en un fuego en Santa Lucía sin los equipos de protección individual en condiciones" para “salvar vidas que estaban en peligro".



Para Ester, "esto es algo gravísimo", más aún atendiendo a "recortes presupuestarios que ha sufrido el Consorcio en los últimos años", a pesar de que "hay más de 200 millones de euros más en las arcas insulares".



A juicio del PP, el Consorcio está actualmente "en una situación de inestabilidad" y, “después de pasar por él cuatro gerentes, sigue en la casilla de salida".



Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha asegurado que "eso es falso" y ha defendido que "no hay un problema de seguridad en la isla".



Morales ha remarcado que el Cabildo "tiene responsabilidad en un 40 %" del Consorcio, ya que el resto "pertenece a los 19 ayuntamientos miembros y al Gobierno de Canarias".



"Llevamos tres años y medio trabajando para llegar a un acuerdo", ha añadido Morales, que ha remarcado que por parte de su gobierno "no hay interés de confrontación, sino de dialogo" con el Consorcio.



El presidente del Cabildo ha defendido que lo que está pansando este organismo "no es un tema político, ni de falta de material ni de personal, se trata de un conflicto laboral", tal y como plantearon los alcaldes en su comparecencia del mes de julio.



Para el presidente, "éste es un problema enquistado que ha estado vigente en todos los mandatos" y en el que se están buscando "todas las fórmulas de entendimiento", ya que "existen dos partes y debe haber flexibilidad por parte de ambas".



Morales ha subrayado que los bomberos siempre plantean sus exigencias en "la antesala del periodo electoral" y ha recordado que durante esta legislatura "se ha comprado material, se han adquirido vehículos y se ha abierto proceso de formación y convocatorias de listas de espera para que se incorporen aquellos que superaron las pruebas".



"Mientras que el PP no hizo nada en su mandato", ha añadido, su equipo de gobierno "lo ha dado todo" en los último tres años y medio.