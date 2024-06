Aunque parezca una canción de Jorge Drexler, es la historia de un perro que hoy volvió a nacer. Y es que este domingo la suerte ha sonreído al can de origen finlandés “Peto”, que en su primer día en Gran Canaria no previó que detrás del muro que quiso saltar había una caída libre de 14 metros. Paradójicamente, lo que salvó a “Peto” fue la imprudencia ciudadana afín a desprenderse de objetos usados tirándolos a estanques vacíos. Es el caso del colchón sobre el que cayó el animal, que hizo que estemos hablando de una historia de supervivencia y rescate y no de otra más triste.

El rescatador, en concreto, el bombero de Las Palmas de Gran Canaria Daniel Campanario, pensó que, al estar el animal asustado, podía ponerse nervioso al verle, pero nada más lejos de la realidad, pues “Peto” acudió corriendo a sus brazos, quien sabe si agradecido y empezando del todo su segunda vida.

“Está justo ahora en el veterinario porque no saben si lo tienen que intervenir”, nos cuenta el rescatador. “Tuvo mucha suerte el perro para la caída que tuvo”, asevera.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de Cruz de Piedra de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de este domingo, el animal solo tuvo que esperar durante una hora a ser socorrido por el servicio de rescate.