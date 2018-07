Más calor y calima este martes en Canarias

Canarias tendrá este martes los cielos poco nubosos a despejado, con intervalos nubosos en los litorales del norte de las islas, calima en especial en zonas por encima de los 500 metros y temperaturas significativamente altas en el sur, sobre todo en Gran Canaria.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas seguirán un día más con ascenso de las mínimas y con cambios ligeros en las máximas.



Por su parte, el viento soplará moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales, localmente con intervalos fuertes.



Las aguas costeras de La Palma esperan componente del noreste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, temporalmente 6 en el extremo sureste, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y marejadilla.



El Hierro tendrá noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa sur, mar de fondo del sur aumentando a 1 a 2 metros, y en la suroeste, variable 1 a 3 con brisas y marejadilla.



En Tenerife y Las Gomera habrá vientos del noreste de fuerza 4 o 5, localmente 6 en costa noroeste gomero y costa sureste tinerfeña. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 metro. En la costas sur, mar de fondo del sur aumentando a 1 a 2 metros, y en la suroeste tinerfeña y sur gomera, variable 1 a 3 con brisas y marejadilla.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan norte o noreste de fuerza 4 o 5 arreciando a 6 o 7 en las costas oeste y sureste; marejada o fuerte marejada; mar de fondo del norte de 1 metro. En la costa sur, mar de fondo del sur aumentando con olas a 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 1 a 3 con brisas y marejadilla.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 metro.



La previsión de la Aemet para este martes, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso a despejado. Calima poco probable. Temperaturas sin cambios. Viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 20 28



FUERTEVENTURA



Poco nuboso a despejado. Calima poco probable. Temperaturas sin muchos cambios. Viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte en costa este por la mañana.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 20 29



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado, con algún intervalo en el norte al final del día. Calima en zonas por encima de los 500 - 600 metros. Temperaturas sin cambios o en ascenso en el sur. Se alcanzarán los 34ºC en zonas de interior por encima de los 400 metros. Viento del norte a nordeste, siendo fuerte en vertientes sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 26



TENERIFE



Intervalos nubosos en el nordeste, tendiendo a nuboso al final del día, y en el suroeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en zonas por encima de los 500 - 600 metros. Temperaturas máximas sin muchos cambios y mínimas en ligero ascenso, siendo más acusado en la costa este. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en costa sudeste y punta noroeste. Predominio de las brisas en costas oeste y suroeste. En el Teide, viento flojo del sur y oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 20 28



LA GOMERA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo en el norte. Calima en zonas por encima de los 500 - 600 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte a nordeste, siendo fuerte en vertientes este y oeste. Predominio de las brisas en costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 22 26



LA PALMA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo en el norte y nordeste. Calima en zonas por encima de los 500 - 600 metros. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 22 29



EL HIERRO



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo en el norte. Calima en zonas por encima de los 500 - 600 metros. Temperaturas sin muchos cambios. Viento del nordeste, intensificándose a lo largo del día. Predominio de las brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 18 28