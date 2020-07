Sanidad investiga 6 brotes de coronavirus en Canarias con origen desconocido y más de 30 contagiados

Se desconoce aún el origen de seis de los dieciocho brotes de coronavirus registrados en las Islas, que aglutinan 33 de los 200 casos activos. Sanidad asegura que todos los brotes están controlados y los rastreadores trabajan para hallar el "paciente cero" de cada uno de ellos.

Canarias alcanza los 200 casos activos de COVID-19

Saber más

Los casos activos alcanzaron los 200 este domingo en Canarias, de los cuáles 104 se originan en seis brotes entre personas migrantes provenientes del continente vecino. Las autoridades sanitarias aseguran que esto no supone un peligro epidemiológico para el archipiélago porque los extranjeros llegados en patera se someten a pruebas de COVID-19 y a un protocolo de cuarentena en el momento de su llegada. Además, está en estudio la presencia de anticuerpos en algunos de los casos, lo cual implicaría que la infección ya está resuelta.

Cuatro brotes con 21 casos y 100 contactos estrechos están relacionados con personas residentes en Canarias que provenían de un país en Norteamérica, Sudamérica o Europa. También hay dos brotes relacionados a personas residentes o visitantes de las Islas provenientes de otras comunidades españolas, con seis casos y 41 contactos estrechos.

Sumando todos los casos relacionados a estos brotes, quedan 36 casos que no están relacionados a ninguno de ellos. La Consejería asegura que esto no significa que haya ningún brote descontrolado, sino que para ser considerado un brote, debe haber al menos tres contagios entre personas no convivientes. Sanidad asegura que todos los brotes están bajo control y se están rastreando los contactos de cada caso, pero preocupa el posible impacto de las fiestas clandestinas.