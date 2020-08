Canarias limita los grupos a 10 personas en los restaurantes y endurece el uso de mascarillas en sitios cerrados

El portavoz del Consejo de Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha explicado este lunes que las islas han endurecido las medidas restrictivas derivadas de la crisis del coronavirus, limitando a 10 las personas que podrán comer en un restaurante, así como ampliado la obligación del uso de la mascarilla en sitios cerrados.

En este sentido, explicó que ahora se extiende la "obligatoriedad" del uso de la mascarilla a "todo sitio cerrado público o de uso público" independientemente de que no haya nadie más en el interior del lugar. Además, para las zonas abiertas se mantiene la distancia 1,5 metros.

En el caso de los locales de restauración, Pérez dijo que la mascarilla es obligatoria salvo en el momento de "realizar la consumición", se pide a los negocios que marquen la distancia y se regula el uso de los buffets.

También ha precisado que la obligación de llevar mascarilla incluye llevarla "correctamente puesta" y no de cualquier manera que "parezca acomodarse a la norma" pero no lo haga.

Doble multa por beber alcohol en la calle y no llevar mascarilla

Además, "se aclara que la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la calle está prohibida" y que se pueden acumular las sanciones por ello así como por no llevar la mascarilla. El Ejecutivo canario recomienda el uso de la mascarilla en reuniones de no convivientes así como no permanecer en espacios cerrados donde haya aglomeraciones de personas.

Detallan también que los niños en los colegios, cuando se produzca la vuelta a los centros, podrán no llevar mascarilla cuando entre las mesas haya distancia de 1,5 metros.

Los guías turísticos podrán trabajar con hasta 55 personas

Los guías turísticos podrán trabajar con hasta 55 personas siempre que se cumplan el "resto de normas". Se pasa de 25 a 55, que es la "medida" de lo que se considera se puede incluir en una guagua.

Este lunes la reunión del Consejo se ha producido de manera simultánea desde las sedes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, igual que la rueda de prensa, en la que también ha participado el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, que ha anunciado el comienzo del trámite de los presupuestos de 2021.