Así evoluciona la curva de los cuatro municipios más poblados del Archipiélago

El Ministerio de Sanidad comunicó este martes una nueva batería de indicadores para frenar el avance del virus en los municipios españoles. Las medidas todavía están a la espera de ser ratificadas en el Consejo Interterritorial (que se celebrará en un par de horas). Pero con los datos en mano, ningún municipio canario se vería afectado por el nuevo paso adelante del Gobierno central.

Restricción de movilidad, bares abiertos hasta las 23:00 y cierre de parques infantiles: las medidas de Sanidad para ciudades con alta incidencia de COVID

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó de que todas las grandes ciudades (aquellas con más de 100.000 habitantes) deberán atenerse a una serie de limitaciones en el caso de superar los siguientes umbrales de riesgo: que la incidencia acumulada (IA) por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sea mayor de 500, que la tasa de ocupación en UCI por pacientes COVID-19 supere el 35%, y que la positividad (pruebas PCR con resultado positivo) sea mayor del 10%. Cuando un municipio acumule en conjunto estos tres datos se impondrán varias restricciones: limitación de entrada y salida, cierre de parques y reducción de aforos y reuniones sociales, entre otras medidas.

Por el momento, los cuatro municipios canarios que cuentan con más de 100.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde) pueden respirar tranquilos. La capital de Gran Canaria llegó a superar la incidencia que ahora marca la pauta para Sanidad. Sumó el 6 de septiembre una IA de 606,39 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero ese dato ha bajado hasta situarse, por el momento, en torno a los 260,30. Todavía es una mala cifra, pero los registros de las últimas semanas invitan a pensar que la tendencia seguirá siendo a la baja. El resto de municipios no ha superado en ningún momento la incidencia de 250 casos.

Con respecto a las UCI, Sanidad no ha diferenciado entre provincias y ha preferido atenerse al porcentaje de camas de críticos por coronavirus de toda la comunidad. Esto podría derivar en que los dos hospitales de referencia de Las Palmas (Doctor Negrín e Insular) puedan estar saturados, pero si la situación en los complejos de Tenerife no es preocupante no se alcanzaría la cota de ocupación que ha marcado el Ejecutivo (35%). En estos momentos, el Archipiélago se queda en un 16,1%. Y en cuanto a la positividad, los últimos datos en Canarias son del 5,7%. Sanidad ha puesto el umbral en el 10%.

Estos indicadores que ha impuesto el ministerio están dirigidos (por ahora) para todos los municipios de España. Hay que recordar que el Gobierno autonómico de Ángel Víctor Torres decretó nuevas medidas en agosto cuando la segunda oleada del virus estaba golpeando con dureza a Canarias. De ahí salió el famoso semáforo rojo, que indica nuevas reducciones de la movilidad para aquellas islas que hayan superado los 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad para conocer si el Ejecutivo regional va a cambiar esta regulación para igualar criterios con Madrid o seguirá apostando por la normativa actual: “En este caso se habla de municipios, pero en Canarias debido a la movilidad interior es complejo. Tendremos que ver lo que se decide y estudiarlo”, apuntan las fuentes consultadas.