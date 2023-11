El Consejo Social, “muy preocupado” por la sostenibilidad económica de la ULPGC tras conocer los presupuestos del Gobierno canario para 2024

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebró un pleno ordinario en el que su presidente, Ángel Tristán Pimenta, y varios consejeros mostraron su preocupación por la sostenibilidad económica de la ULPGC, después de conocer el informe que presentó el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno.

En su intervención, Moreno alertó de la enorme preocupación, compartida con la Gerencia de la Universidad de La Laguna (ULL) y con ambos equipos rectorales, ante la previsión presupuestaria que el Gobierno canario asigna a los centros universitarios para 2024. “Los incrementos de financiación, que por ahora aparecen en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 no son suficientes ni siquiera para equilibrar el aumento salarial establecido por el Gobierno de España. Si no se remedia, nos van a abocar a establecer minoraciones presupuestarias”, explica.

El gerente de la ULPGC presentó un balance sobre las inversiones realizadas durante 2023 y, en este sentido, aseguró que la universidad “mantiene un ritmo inversor importante en la mejora de sus instalaciones, servicios y suministros, en gran parte, fruto de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Universidades del Gobierno de España y por la firma, en la Legislatura pasada, del convenio del FDCAN”, con licitaciones que “se cifran en más de 7 millones de euros en este último año”.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, mostró su preocupación por el paro académico, convocado por el Consejo de Estudiantes, para el próximo lunes 6 de noviembre. Tristán subrayó que “este paro académico, entre otras cosas, está pidiendo la reforma de las Normas de Progreso y Permanencia, pero este no es el camino porque han sido reformadas y lo siguen siendo. Tenemos que reforzar la actitud de trabajo, de asistir a clase y de estudiar. Se ha hecho un esfuerzo titánico para mejorar las infraestructuras, mejorar la plantilla y superar los problemas de la LOSU”.

En este sentido, Ángel Tristán manifestó que tanto la gerencia de la ULPGC, como el Consejo Social están cumpliendo con su cometido y pidió al colectivo de estudiantes “que se centre más en estudiar, ya que en este momento eso es importante para contribuir a la mejora de las condiciones económicas de la universidad”.

Sobre esta cuestión, Tristán recordó el resultado de la encuesta del Barómetro de Estudiantes realizada a 800 matriculados de la ULPGC, en la que el 60,9% se mostró a favor de la existencia de estas Normas, frente al 15% que se mostró en contra.

Informe del rector

En su informe ante el pleno, el rector de la ULPGC se refirió a los actos y eventos celebrados en la ULPGC desde el pasado mes de julio, además de comentar las principales reuniones, entre las que destacó la que realizó con la nueva consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y la posterior reunión de trabajo entre los dos equipos rectorales de las universidades públicas canarias con miembros de dicha Consejería, en donde se abordó, entre otras cuestiones, el calendario para la negociación del marco financiero de las Universidades Públicas Canarias, el Decreto de precios públicos, la renovación del personal docente, el cumplimiento del Pacto por la Ciencia y la Innovación en Canarias o la inversión en infraestructuras universitarias.

Además, Serra hizo referencia a otra reunión, mantenida en octubre, con la consejera de Sanidad, en donde se trataron aspectos de especial relevancia para la ULPGC, en relación a los resultados de investigación en la institución académica, así como sobre la ejecución del nuevo convenio suscrito con el Servicio Canario de la Salud y el Hospital Virtual.

Informe del presidente del Consejo Social

Ángel Tristán recordó que en 2018, el pleno el Consejo Social aprobó por unanimidad dirigirse al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poner el nombre de Rector Rubio Royo, primer rector de la ULPGC, a la avenida principal del Campus de Tafira. Una solicitud que, cinco años después, sigue pendiente de las gestiones de la nueva Corporación municipal.

Entre las actuaciones más destacadas, Tristán resaltó la reunión urgente, el 7 de agosto, de la Comisión Permanente para aprobar la concesión de dos suplementos de crédito y un crédito extraordinario. Esta reunión se celebró para dar continuidad a la ejecución de determinados proyectos Pomac, Interreg y Erasmus Plus en 2023, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se refirió también a la reunión mantenida, el 20 de septiembre, con el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, en la que se comentaron extremos relacionados con la función auditora del SCI y la necesidad de tender hacia una auditoría única.

Ángel Tristán anunció que el Gobierno de Canarias ha decidido integrar a los consejos sociales en las conversaciones y negociaciones tendentes a la elaboración de un plan de financiación estable para ambas universidades, un acuerdo que surgió durante la reunión mantenida con la consejera.

Por su parte, el secretario del Consejo Social, Miguel Ángel Acosta, estuvo en el encuentro, en el Parlamento de Canarias, que mantuvieron los dos Consejos de Estudiantes de las dos universidades, en el que impartió una conferencia sobre los derechos de los estudiantes en la nueva LOSU.

Asimismo, informó de la asistencia y participación, del 25 al 27 de octubre, en el XXV Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que reunió a más de un centenar de representantes de universidades públicas y privadas.

Nuevas titulaciones en la ULPGC

El Pleno Ordinario aprobó la extinción de la titulación del Programa de Doble Titulación en el Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y Grado en Administración y Dirección de Empresas; el Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar y Medio Ambiente; el Máster Universitario en Electrónica y Telecomunicación Aplicadas; el Máster Universitario en Economía del Turismo, del Transporte y el Medio Ambiente y del Máster Universitario en Gestión Costera.

En sus informes, la ULPGC manifiesta que estas titulaciones no se ajustaban a la demanda social planteada en su diseño, al no mostrar la eficiencia prevista en los resultados y por no contar con una demanda suficiente, durante tres cursos académicos consecutivos, lo que implica una inadecuación a las demandas sociales y estudiantiles.

En otro punto del día, el Consejo Social aprobó la implantación del Grado en Biotecnología en la Facultad de Ciencias del Mar y del Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA), en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. En su informe para la implantación del Grado en Biotecnología, la ULPGC expone que el número de estudiantes matriculados en primer curso supone un buen indicador del interés social y profesional que despierta una titulación, además es un factor de suma importancia para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.

Para la implantación del Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas se ha tenido en cuenta la cifra del número de estudiantes matriculados en primer curso. El mercado laboral estima que más del 75% de las empresas requieren profesionales que hayan estudiado un MBA.