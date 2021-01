La COVID-19 golpea donde más le duele al sector económico de Canarias

La pandemia ha resquebrajado el núcleo económico del mercado laboral canario. El sector servicios, que acumula más de 655.770 afiliados a la Seguridad Social en Canarias (el 85,17% del total), ha enviado al paro a 47.289 trabajadores desde que estalló el virus, una media de 129 cada día. La crisis del coronavirus ha hundido todos los registros financieros del Archipiélago. Más que España y por supuesto más que Europa. Los problemas endémicos de las Islas, como la dependencia del turismo y la temporalidad de los contratos, han vuelto a ser un muro demasiado alto de escalar. Y así lo resumen los datos de este martes: la epidemia ha destruido cuatro veces más empleo en Canarias que en el conjunto del Estado.

La COVID arrasa con casi 46.000 empleos en Canarias en 2020

Según las últimas cifras publicadas, el Archipiélago ha pasado de registrar 827.428 afiliados a la Seguridad Social en febrero de 2020 a reportar 781.685 en diciembre, un descenso del 4,46%. La provincia de Las Palmas es la que más ha sufrido el golpe; ahí la caída ha sido del 4,82%. En Santa Cruz de Tenerife, por otra parte, el dato es algo menor (4,05%). Y a nivel nacional la realidad es bastante más dispar (1,05%).

Estos números no se entenderían si no fuera por el papel central que ha tenido el sector servicios en la fulminación del empleo en Canarias. Solo en la hostelería se han perdido 24.947 trabajos, más del 68% del total. La Confederación Canaria de Empresarios ve en esto un motivo más para acelerar la negociación de la prórroga de los ERTE y proteger a los miles de trabajadores canarios que dependen de esta herramienta. Tanto la red alojativa de hoteles como casi todas las empresas vinculadas al turismo no valoran una recuperación hasta bien entrado el verano, cuando el plan de vacunación contra la COVID-19 haya alcanzado (si todo sale bien) al 60/70% de la población.

Otras actividades que han destruido empleo son la administración auxiliar (5.089), el comercio de reparación de vehículos (7.409) y el transporte y almacenamiento (3.895). Las que han salido mejor paradas han sido la educación, con 2.660 trabajadores más, y los servicios sanitarios (6.472).

El paro también ha crecido más en Canarias. La tasa de desempleo en el Archipiélago ha aumentado un 29,64%, mucho más que a nivel nacional (19,78%). Son casi diez puntos porcentuales que reflejan, en cierto modo, la diferencia entre ambos modelos productivos. Las Islas han sumado más parados que la media estatal en el sector servicios, agricultura e industria. En la única ocupación donde no lo han hecho es en la construcción.