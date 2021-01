El doctor César Carballo responde a Lluís Serra tras criticar sus apariciones en televisión

Este jueves, el portavoz del comité científico que asesora al Gobierno de Canarias en la pandemia, Lluís Serra, se mostró crítico en sus redes sociales con la aparición de César Carballo, médico de urgencias en el Hospital Universitario Ramón Y Cajal, a quien le tildó de "cuñao" por criticar en un programa de televisión las medidas adoptadas por el Gobierno central para afrontar la pandemia. 24 horas más tarde, Carballo se ha defendido mediante un mensaje en la misma red social en el que detalla toda su experiencia profesional.

Lluís Serra afea al mediático doctor de urgencias César Carballo sus encendidas críticas contra la gestión de la pandemia: "¡Basta ya de cuñaos!"

Serra expuso este jueves en su cuenta personal de Twitter que le parece "un dislate que los especialistas en urgencias opinen sobre medidas de salud pública. ¿Se imaginan que yo opinara sobre los protocolos en urgencias o en intensivos en televisión?". Concluyó la crítica con una denuncia, que parece haber sido la guinda del pastel: "¡Basta ya de cuñaos hablando de la pandemia!".

Es un dislate que los especialistas en urgencias opinen sobre medidas de salud pública. ¿Se imaginan que yo opinara sobre los protocolos en urgencias o en intensivos en television? ¡Basta ya de cuñaos hablando de la pandemia! pic.twitter.com/HQuN6QihOp — Lluis Serra 🎓 (@lluisserramajem) 14 de enero de 2021

Este viernes, la red social del pajarito se levantó con la respuesta de Carballo, quien se ha hecho eco de la noticia publicada por este periódico. Para su defensa, el médico de urgencias en Madrid ha detallado su curriculum vitae y, en una respuesta directa a Serra, ha explicado que "además de cuñao, soy médico de urgencias con 20 años de experiencia, vicepresidente de SEMES Madrid". Además, Carballo ha asegurado que cuenta con un "máster en gestión de urgencias y alta dirección hospitalaria" y ha "dirigido dos simulacros de catástrofes".

Mire usted señor @lluisserramajem además de cuñao,soy médico de urgencias con 20 años de experiencia, vicepresidente de SEMES Madrid, master en gestión de urgencias, y alta dirección hospitalaria,dirigido 2 simulacros de catástrofeshttps://t.co/eRfAzdcp1O a través de @Cahora — Cesar Carballo (@ccarballo50) 15 de enero de 2021

Serra opinó este jueves que la personas que están en urgencias, como es el caso de Carballo, son conocedoras de la situación "porque la están viendo en primera línea". No obstante, añadió que estos profesionales sanitarios "no saben si hay que cerrar los colegios o las medidas determinadas de salud pública" que hay que adoptar para afrontar la gestión de la pandemia. "Yo pienso que lo lógico es que cada uno hable de los temas que le tocan", sentenció el asesor de cabecera del Gobierno de Canarias en la crisis sanitaria.

Por su parte, Carballo ya es un habitual en la pequeña pantalla tras sus apariciones en La Sexta Noche, en Cuarto Milenio, y el Programa de Ana Rosa. En este último, ha vertido críticas encendidas contra Fernando Simón, médico epidemiólogo que ha sido el portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia del coronavirus, algo que también le parece a Serra "absolutamente inadecuado", ya que defendió que una persona que no es especialista "ni en microbiología ni en salud pública" no puede desacreditar a otros profesionales que sí lo son.

Finalmente, Carballo ha concluido su tuit, que supera los 2.000 me gusta y ha sido compartido por más de 400 personas, poniendo en valor su experiencia profesional para, de esta forma, reivindicar la validez de sus opiniones ante los medios: "He dirigido el protocolo de atención a pacientes con enfermedades de alta letalidad en el hospital de referencia La Paz (con mas de 600 pacientes atendidos)" y "he tenido el privilegio de coordinar a 35 profesionales (a lo mejor cuñaos para usted..) referencias a nivel mundial", asegura.

Lo cierto es que, tras su respuesta, el médico de urgencias ha recibido una ola de apoyos. Uno de los que se ha mostrado en consonancia con las ideas de Carballo es Iker Jiménez, periodista y presentador al frente de Cuarto Milenio, programa en el que ha participado varias veces el médico para debatir sobre la pandemia.

El doctor @ccarballo50 es un valiente. No pía el discurso que toca a cada momento. Ha salvado muchas vidas y se ha jugado la suya. No es dócil. No se pliega.

Y eso se paga.

Si te sirve de algo, amigo, yo contigo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 15 de enero de 2021

"El doctor Carballo es un valiente", asegura en su Twitter Jiménez, para añadir que "No es dócil. No se pliega". Por si estas palabras no lo dejaban claro, el presentador concluye su mensaje con una frase de apoyo, en la que no duda en posicionarse: "Si te sirve de algo, amigo, yo contigo".