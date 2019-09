Un experto en Hidrología advierte de que "cuanto más se urbanice, menos agua habrá en acuíferos"

El profesor de la Universidad de La Laguna y especialista en Hidrología Juan Carlos Santamarta ha advertido este viernes de que cuanto más se urbanice, menos agua habrá en los acuíferos. Así lo ha manifestado en el curso que dirige sobre los procesos de planificación hidrológica en la Península Ibérica e islas en un contexto de cambio climático, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.



Durante su ponencia, ha explicado que en las zonas forestales se produce un 95% de infiltración, mientras que en las urbanizadas esa cifra desciende al 5%. Asimismo, Santamarta ha trasladado, como aspecto "positivo", que cada vez hay más masa forestal y es "una tendencia mundial", aunque también ha reconocido que lo es el aumento de la temperatura y que "se siente el cambio climático".



Entre los retos a los que ha apostado por hacer frente, en concreto en Canarias, en las que ha basado su ponencia, ha destacado la sobreexplotación de los acuíferos, el cambio de titularidad de las concesiones, la depuración convencional, la pérdida de agua en el transporte, las aguas regeneradas, la calidad del agua, así como los contaminantes emergentes.



Ha abogado por tener más alianzas por el agua, reducir los planes hidráulicos a uno y buscar energías renovables "donde se pueda". "El turismo no es un problema, el sector que más consume es la agricultura", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que ha aumentado el consumo de agua per cápita y no se puede "permitir".