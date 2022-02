Expertos apoyan la captura de gatos para proteger la Reserva Natural Especial de Maspalomas

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) han manifestado su apoyo a través de un comunicado a las acciones de control de especies exóticas invasoras que se está desarrollando en el Parque Toni Gallardo, en Maspalomas (sur de Gran Canaria) y que suponen la captura de todos los ejemplares de gatos que se encuentran ubicados en dicho parque y su entorno.

El Parque Toni Gallardo se encuentra ubicado en un Espacio Natural Protegido dentro de la Reserva Natural Especial de Maspalomas y en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Dunas de Maspalomas, de la Red Natura 2000. El Plan de Gestión vigente de esta ZEC establece como una de las acciones a ejecutar, el control de depredadores introducidos (gatos, erizos y ratas), y que forma parte de los objetivos sujetos a auditoría por la Comisión Europea en el marco de la gestión de la Red Natura 2000, explican las organizaciones en el escrito.

La conservación y la eliminación de especies exóticas y asilvestradas en los Espacios Naturales Protegidos (ENP) "constituye y debe alzarse como una primicia y prevalencia por encima de cualquier otro objetivo y actuación". Los Espacios Naturales Protegidos, indica la ACBC, son áreas de gran sensibilidad, cuyo principal argumento de su declaración es la conservación y, por tanto, la conservación debe primar por encima de gatos asilvestrados, animales y vegetales exóticos e invasores, así como de otros usos que afecten a dicha conservación.

Por otro lado, en relación con la utilización del método CES (captura, esterilización y suelta) en la zona, la asociación reconoce que la evidencia científica no avala su aplicación como método eficaz para el control efectivo de las poblaciones de gatos. "A largo plazo, las colonias no lograrían reducir el número de gatos y, mucho menos en la zona del parque indicado. Por el contrario, la bibliografía indica que, con el paso del tiempo, su número acabaría incrementándose ya que sería necesario esterilizar un altísimo porcentaje de los integrantes de la colonia para que tenga éxito, cuestión técnicamente inviable si tenemos en cuenta que estas colonias se localizan en lugares abiertos, por lo que se incorporarán nuevos gatos continuamente debido a la existencia de alimento en la colonia. Alimento proporcionado, a su vez, por la gran cantidad de turistas que frecuentan la zona", se relata en la nota.

Las colonias de gatos no son inocuas en un lugar como las proximidades de la Charca de Maspalomas, un espacio de alto valor ecológico a nivel insular y regional. Los expertos señalan que la evidencia científica indica que los gatos, aunque estén bien alimentados, no pierden el instinto depredador y siguen afectando muy negativamente a la fauna autóctona, especialmente a la insular. Tal es el caso de reptiles (lagartos, perenquenes y lisas) y aves (canarios, capirotes, herrerillos, etc.) que habitan en el interior de la zona de Maspalomas. Además, muchas de estas especies o subespecies afectadas son endémicas, es decir, exclusivas de Canarias, estando protegidas por la Ley, al incluirse tanto en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Dado la complejidad de este asunto, las ACBC y la Sociedad Española de Ornitología valoran que se deben considerar "tanto los graves impactos que producen estas colonias en medios insulares, como el propio bienestar de los propios gatos, ya que aquellos que viven en colonias tienen peores condiciones de vida y una esperanza de vida más baja que los que viven en domicilios". Además, concluye el comunicado, "debe prevalecer la conservación de la biodiversidad dentro de un espacio natural protegido y la mejor manera para garantizarla es controlando las poblaciones de gatos".