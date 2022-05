Los ganaderos canarios auguran que cerrarán en seis meses si no les ayudan

El Gobierno de Canarias, las industrias y los supermercados buscarán fórmulas para compensar la subida de costes de los ganaderos que producen la leche con que se elaboran los quesos de las islas, que “en tres meses o seis, como mucho, van a desaparecer” si antes no consiguen liquidez, según han asegurado este lunes.

Ya que “no es posible mantener la actividad cuando los costes de producción han aumentado tanto, que ni siquiera se llegan a cubrir con los ingresos”, al encarecerse a la vez los piensos, los combustibles y otras materias primas imprescindibles, ha afirmado el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández.

El representante de COAC ha hecho estas declaraciones al término de una reunión promovida por el Gobierno de Canarias en que el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Agricultora, Alicia Vanoostende, han instado a las patronales de productores industriales y supermercados a colaborar en la búsqueda de soluciones para el sector.

Porque los productores no resistirán “si no se toman medidas ya” debido a la urgencia de su situación, que es tan grave que, “aunque vengan ayudas públicas que están anunciadas, no van a llegar a tiempo”, ha sostenido el líder regional de la COAG.

Hernández ha descartado así que la solución sean las nuevas partidas de subvenciones que, con montantes globales de 8,2 y 2,7 millones de euros, respectivamente, han anunciado Gobierno canario y estatal destinadas “en su mayoría al sector ganadero” del archipiélago, según ha recalcado Ángel Víctor Torres.

La razón es que los trámites y los plazos que conllevará la habilitación de esas ayudas hasta que lleguen efectivamente a los ganaderos generará una demora que estos no tienen capacidad para afrontar asumiendo solos las consecuencias del aumento de precios de materias primas, ni siquiera recurriendo a pedir crédito en las entidades financieras, dada su precaria situación, ha insistido el dirigente de COAG.

Desde ese planteamiento, ha afirmado que solo solventaría el problema el repercutir el incremento de gastos de producción en el precio final que paga el consumidor, encareciendo los quesos de las islas, una solución que, en principio, rechazan acometer todas las partes asistentes a la reunión.

En lugar de ello, en la sesión se ha hablado de colaborar entre todos para auxiliar a los ganaderos, que necesitarían que el importe que perciben por cada litro de leche, de media, llegara al menos a los 60 céntimos de euro, cuando actualmente alcanza, como mucho, el entorno de los 50 céntimos, y hasta es inferior en otros casos, ha expuesto Rafael Hernández.

Y ha añadido que la vía por la que se ha decidido optar consiste en que industriales y empresas de distribución compartan el déficit de los ganaderos disminuyendo los márgenes de beneficio que hasta ahora tienen al procesar o comercializar sus productos, con la idea de que entre unos y otros compensen las pérdidas que actualmente se ven obligados a asumir, que ha cifrado, como media, en unos 15 céntimos de euro por litro de leche.

Algo que, de entrada, se han mostrado favorables a aceptar todos los sectores participantes en el encuentro promovido por el Gobierno de Canarias, ha subrayado Rafael Hernández, que ha dicho que, por ello, los ganaderos “han salido relativamente satisfechos de la reunión”, en que el Ejecutivo se ha comprometido, además, a impulsar una campaña de promoción de los quesos del archipiélago para animar a los consumidores a comprarlos.

Pese a todo, la COAG esperará para evaluar la eficacia de las medidas planteadas hasta que todas las partes vuelvan a encontrarse en una nueva cita que convocará para hacer balance de su desarrollo y sus frutos el Ejecutivo en junio.

Porque, aunque todos apuesten por “buscar mecanismos para que nos acerquemos a cubrir los costes de producción por litro de leche”, lo cierto es que es un asunto que, con la tendencia al alza de precios de las materias primas de estos momentos, “tiene difícil solución”, ha admitido el presidente Ángel Víctor Torres.