El Cabildo de Gran Canaria presenta el proyecto 'Salto de Chira' mientras la Plataforma contra la central protesta durante al acto

Salto de Chira es el nombre que recibirá el proyecto de central hidroeléctrica entre las presas de Chira y Soria, con el que el Cabildo de Gran Canaria ha informado que aspira a alcanzar en 2026 entre un 51% y un 70% de penetración de energías renovables en la isla, "una reducción de emisiones del 20% y que se encuentra pendiente de evaluación ambiental por parte del Gobierno de Canarias", señala en un escrito emitido por la Institución insular. A dicha presentación, celebrada en el Jardín Canario, también acudió la Plataforma Salvar Chira Soria para oponerse nuevamente a su construcción.

Se trata de una central "que utilizará el excedente de energía eólica y solar para bombear agua desde una desaladora ubicada en Arguineguín hasta la Presa de Chira. Allí esa energía quedará almacenada en forma de agua hasta que el sistema eléctrico la necesite nuevamente. En ese momento se realizará un salto de agua hasta la Presa de Soria que moverá unas turbinas volviendo a generar electricidad de manera limpia", explica el comunicado.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales presentó el proyecto a los 21 alcaldes y alcaldesas de Gran Canaria y a los representantes de la patronal de Las Palmas, de la patronal turística, los sindicatos y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y aseguró que se trata del “mayor proyecto de transición ecológica de Canarias y uno de los mayores de Canarias” que convertirá a la isla en “una referencia internacional de innovación y lucha contra el cambio climático” ya que actualmente “no hay ninguna central en el mundo que funcione como el Salto de Chira”.

El Cabildo asegura que el funcionamiento de la central generará un excedente de 700.000 metros cúbicos de agua anuales que el Cabildo destinará al sector primario de cumbre y medianías, a repoblaciones y lucha contra los incendios forestales. Supone una inversión de 400 millones de euros por parte del Estado en Canarias, que creará unos 3.500 empleos y rebajará en 122 millones al año los sobrecostes de producir de energía en Canarias.

Desde el punto de vista medioambiental, la Corporación resalta que Salto de Chira permitirá una fuerte reducción de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono de más de un 20%, y proporcionará agua para luchar contra la desertización por la escasez de lluvias. Morales aseguró que se respetarán los valores ambientales del Barranco de Arguineguín, que contará con una senda turística peatonal y ciclista paralela a la carretera GC-505 además de con un plan de restauración para eliminar flora invasora como el “rabo de gato”.

Plataforma Salvar Chira Soria: "Es ofensivo y vergonzoso"

La Plataforma Salvar Chira Soria también ha acudido este martes a la presentación del proyecto bajo la demanda: “Si a la biodiversidad no al Proyecto Chira-Soria”. No a la destrucción. No a la expulsión de 2500 personas del barranco”. El grupo lamenta que la iniciativa no ha sido "sometida a un amplio debate" y tilda que el acto de presentación haya tenido lugar en el Jardín Canario de "ofensivo y vergonzoso" ya que, como indica la Plataforma en una nota, "este centro fue fundado por Eric Sventenius con el propósito de preservar y proteger la Flora endémica de las Islas Canarias, y constituye por lo tanto una profanación a su fundador".

La Plataforma asegura en el comunicado que, según se recoge en el estudio de impacto ambiental, las afecciones van desde el medio marino, afectando al ZEC litoral de Mogán, con salmueras y obras submarinas y a otros cuatro espacios de la Red Natura 2000 ricos en flora y fauna protegida.

"No se entiende desde la Plataforma por qué el Cabildo tiene que promover con fondos públicos este tipo de actos propagandísticos de una obra privada destinada a incrementar las cuenta de beneficios de REE", concluye.