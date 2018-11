Los grancanarios perderán cinco euros mensuales hasta que el Gobierno ponga los 10 millones que prometió para el Bono Residente Canario

Los residentes grancanarios tendrán que pagar por su Bono Residente Canario 40 euros, en vez de 35 como era la intención del Cabildo insular, hasta que el Gobierno de Canarias haga realidad los 10 millones de euros que prometió para completar la financiación del Ejecutivo estatal de 20 millones. La idea inicial es que entre las dos administraciones sumaran 30 millones, de los cuales Gran Canaria y Tenerife recibirían 12, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura 1,5 y El Hierro y La Gomera 750.000 euros. Hasta ahora y con el bono ya en marcha en la isla redonda esos 10 millones siguen en el aire.

La orden del Bono Residente Canario se emitió el pasado 23 de octubre. En ella se especifica que se concede a los siete cabildos insulares del Archipiélago la aportación dineraria para financiar el nuevo carné de transporte público. “La cantidad de 20.000.000 de euros está dirigida a financiar, con carácter específico, el Bono Residente Canario para abaratar el precio final del billete de los residentes canarios en las líneas de transporte terrestre colectivo de viajeros. Asimismo, los 10.000.000 de euros que restan para financiar la totalidad del Bono Residente Canario, que asciende a 30.000.000, será reflejada en otra orden”, reza en la nota de prensa de la web del Gobierno de Canarias.

El Bono Residente Canario es una medida del Ejecutivo regional que ha traído mucha cola desde que salió a la luz el pasado mes de marzo. En el momento de lanzar la propuesta, el Gobierno de Canarias anunció que impulsaría la creación de un nuevo bono de guaguas para residentes en la comunidad que permitiría viajar en cualquier empresa de transporte público regular de sus respectivas islas por un precio que oscilaría entre 40 y 50 euros al mes. El presidente de las Islas, Fernando Clavijo, señaló que el proyecto era uno de los objetivos que se marcó su equipo de gobierno desde el principio de la legislatura, algo que no que no concuerda con el programa electoral con el que concurrió a las elecciones autonómicas de 2015.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, han presentado este lunes el nuevo 'Bono de Residente Canario'.

El 23 de mayo hubo una reunión con la Federación Canaria de las Islas (Fecai) donde se establecieron los criterios de distribución y el interés del Ejecutivo de hacer público un bono con unas características determinadas para la fidelización e incorporación de usuarios al transporte público. Un mes después, el 18 de junio, hubo una segunda asamblea con técnicos de todas las islas para homogeneizar todo lo que sea posible en las islas. En esos dos encuentros se especificó que la cantidad para financiar el bono ascendía a 30 millones, pero a finales del mes de septiembre un correo electrónico de la consejería de Transportes avisaba a los Cabildos de que en la primera orden se haría el reparto con 20 millones.

Sin la orden física y con dudas en el aire sobre la financiación del bono, el pasado 3 de septiembre Clavijo y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, presentaron el Bono Residente Canario con el anuncio de que se pondría en marcha en el mes de octubre. Tan sólo dos semanas después, el 19 de septiembre, los dos nacionalistas, junto a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, lanzaron el bono en esa isla.

En ese momento, Tenerife era la única isla del Archipiélago en la que se podía solicitar el carné, el resto aún no disponía ni de la orden en la que figurara la financiación ni de las instrucciones para aplicar el bono. En el Cabildo de Gran Canaria la noticia no dejó indiferente a nadie. “Yo estoy sorprendido de que en Tenerife ya hay una campaña mediática publicitando un bono que para nosotros no existe”, expresó el consejero de Transportes y Movilidad de la Corporación insular, Francisco Trujillo.

Este lunes, dos semanas después de que se difundiera la orden, el Cabildo de Gran Canaria puso en marcha el formulario web para solicitar el bono en Gran Canaria por un importe de 40 euros al mes. Los residentes en la isla lo podrán usar de forma ilimitada en Global y Guaguas Municipales. La Corporación insular espera ahora a los cuatro millones que faltan por parte del Gobierno de Canarias para poder bajar el título a 35 euros mensuales.