Un bono de transporte público que solo funciona en Tenerife

De manera meteórica se puso en marcha en la isla de Tenerife, pero el Bono Residente Canario es un perfecto desconocido en el resto del Archipiélago. Ha sido recibido por el Cabildo que preside Carlos Alonso como agua de mayo. Sin embargo, para otras islas este billete es un bono “fantasma”, como lo define el consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Trujillo (PSOE). “El problema es que los cabildos no tenemos una orden que nos establezca cuáles son los criterios y las cantidades económicas”, explica. “Estamos ansiosos por tenerlo porque nos parece una medida extraordinaria, pero que se ha visto empañada”.

La propuesta del bono residente canario vio la luz en el mes de marzo de este año cuando el Gobierno de Canarias anunció que impulsaría la creación de un nuevo bono de guaguas para residentes en la comunidad que permitiría viajar en cualquier empresa de transporte público regular de sus respectivas islas por un precio que oscilaría entre 40 y 50 euros al mes.

En el momento de lanzar la propuesta, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, subrayó que el proyecto era uno de los objetivos que se marcó su equipo de gobierno desde principio de legislatura: “que los canarios puedan moverse en igualdad de precios con el territorio peninsular”. Así, el dirigente nacionalista explicó que ese objetivo le llevó a lograr la subvención del 75% al transporte de los residentes entre islas y con la Península, anotándose él mismo ese logro que en realidad obtuvo Nueva Canarias en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en el programa electoral con el que Coalición Canaria concurrió a las elecciones autonómicas de 2015 no se encontraban recogidas esas propuestas.

El pasado 3 de septiembre el presidente del Gobierno de Canarias y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, presentaron el Bono Residente Canario con el anuncio de que se pondría en marcha en el mes de octubre. Tan sólo dos semanas después, el 19 de septiembre, Clavijo y Rodríguez, junto a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, lanzaron el bono en esa isla. Es decir, en este momento Tenerife es la única isla del Archipiélago en la que ya se puede solicitar este carné porque el resto aún no dispone ni de la orden en la que debería figurar la financiación y las instrucciones para aplicar el bono. “Yo estoy sorprendido de que en Tenerife ya hay una campaña incluso mediática publicitando un bono que para nosotros no existe”, cuenta Trujillo.

“El propio presidente, junto al consejero exhiben un bono que nosotros hemos recibido en una fotografía, no tenemos ni los logos, ni compactas de colores, ni nada para aplicarla a la famosa cartulina del Bono Residente Canario”, lamenta.

Un gran logro para Tenerife. Un bono que permite a los viajeros residentes en Canarias que lo soliciten utilizar la guagua y el tranvía de forma ilimitada en toda la Isla por un único precio de 47 euros al mes, independientemente de la edad y la isla de residencia, así figura en la nota de prensa que ese mismo día se envió desde el Gobierno de Canarias.

En el comunicado se informaba de que esta medida podría ser puesta en marcha por el resto de los cabildos, ya que desde hacía dos semanas el Gobierno de Canarias había anunciado la inclusión de 30 millones de euros de la ficha financiera dirigidos a las corporaciones insulares para este fin. Sin embargo, dos días después, el 21 de este mes anunciaba en comisión parlamentaria que la próxima semana (refiriéndose a la presente) se reuniría con todos los cabildos para ultimar su despliegue y que estuviera en marcha antes de que finalice este año.

En reiteradas ocasiones el vicepresidente Rodríguez ha comentado que ha habido varias reuniones con las corporaciones, un extremo que el consejero de Transportes de Gran Canaria aclara asegurando que son sólo dos los encuentros mantenidos. Así, Trujillo explica que hubo una reunión el 23 de mayo con la Federación Canaria de las Islas (Fecai) donde se establecieron los criterios de distribución y el interés del Ejecutivo de hacer público un bono con unas características determinadas para la fidelización e incorporación de usuarios al transporte público, una propuesta que tacha de “extraordinaria”, y una segunda asamblea el 18 de junio en la que hubo técnicos de todas las islas para tratar de homogeneizar todo lo que sea posible en las islas. “No ha habido más reuniones, excepto hace dos días que el consejero de Transportes en la reunión de la Fecai entregó el borrador del decreto”, precisa el socialista. “Hace tan sólo dos días”, recalca.

En un primer momento se explicó que la financiación para este Bono Residente Canario sería de 30 millones, de los cuales 20 proceden del Estado y los otros 10 los aporta el Gobierno autonómico, de ellos Tenerife recibe 12, lo mismo que Gran Canaria, mientras que Lanzarote, La Palma y Fuerteventura percibirían 1,5 millones de euros cada una y El Hierro y La Gomera 750.000 euros. “Para nosotros poder tener una respuesta lo primero que tenemos que saber es cuál es la cantidad económica que nos van a transferir porque, según datos por correo electrónico, en esta primera orden nos van a mandar ocho, que son los que tienen del Estado”, comenta Trujillo. “Los otros cuatro no pueden ser porque la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias no ha consignado los 10 que ellos tenían que poner para completar los 30”, indica.

En medio de toda esta vorágine ha habido declaraciones de Pablo Rodríguez afirmando que a mitad de agostó entregó el borrador a la Fecai; la Fecai asegura que no ha recibido ningún documento, al final nadie se compromete con este borrador fantasma, resalta el consejero grancanario. Asimismo, Trujillo recuerda una entrevista a Miguel Becerra, director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo de Tenerife, el pasado 11 de septiembre en una emisora de radio, en la que contó que su Corporación tenía el borrador desde finales de julio. “Lo tienen ellos y nadie más lo tiene”, crítica el político grancanario, “aquí se empiezan a generar dudas en todos los cabildos”.

Sobre el momento en el que comenzará a funcionar este carné en Gran Canaria y qué precio tendrá lo deja claro: “Sin una orden ni existe bono, ni existe financiación, ni se puede hacer absolutamente nada. Yo no puedo inventarme nada porque no me lo va a autorizar nadie”. El consejero sí ha señalado que existe un correo “de buena voluntad” de la responsable económica que “nos indica por donde podemos ir”, pero no hay existe otra información. “Yo no puedo hoy salir y aventurarme a anunciar algo que no tengo facultades para anunciarlo y esa es la realidad del bono”, sentencia.