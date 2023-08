Guanarteme exige que se desvíen los vehículos pesados que circulan por el interior del barrio

Los vecinos y vecinas del colectivo Guanarteme Se Mueve han exigido este lunes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la desviación de los vehículos pesados que pasan cada día por las calles del barrio. Para ello, han presentado un escrito con un centenar de firmas donde indican que las condiciones de sus calles no son aptas para soportar la afluencia de coches.

La asociación manifiesta que las obras de una edificación privada en las calles Fernando Guanarteme y Mario César han provocado el desvío de coches a las calles Luchana, Lepanto, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Cayetana Manrique y Almansa tras el cierre de las vías externas. De este modo, el tráfico que procede o se dirige a las Torres y El Cardón, zonas donde se encuentran varios polígonos industriales, se ha desviado al interior de Guanarteme.

Esto ha provocado “un tráfico excesivo”, según denuncia el colectivo en un comunicado, que recuerda que además se ha incrementado la circulación de vehículos de gran tonelaje que van de paso por el barrio, así como aquellos que pertenecen a las construcciones que se están realizando en el barrio.

“Estas calles del barrio de Guanarteme no soportan tal densidad de tráfico”, manifiesta la vecindad. Además, indican que las condiciones de las calles no son aptas para soportar la afluencia de coches y la envergadura de los mismos. Asimismo, indican que no hay espacio suficiente en las calles para que los vehículos pasen holgadamente, situación que pone en peligro a los viandantes.

Otra de las quejas del barrio es la circulación de los vehículos por encima de la velocidad permitida en vías urbanas y la ausencia de vigilancia policial para asegurar el cumplimiento de las normas de tráfico. También señalan los atascos producidos en la calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez al ser una salida hacia la carretera de Chile con pendiente en la que vehículos pesados y guaguas municipales quedan atascados, además de provocar destrozos en el cableado aéreo.

El colectivo de vecinos y vecinas manifiesta que ya han denunciado la situación al Ayuntamiento capitalino en varias ocasiones, así como en los medios de comunicación, pero aún no han recibido ninguna solución: “Esto está sometiendo al barrio a un elevado nivel de contaminación acústica y ambiental. Exigimos solución con el desvío de dichos vehículos a carreteras que soporten su circulación y no por el interior de un barrio que no tiene este tipo de vías en su trazado”.

El pasado 18 de julio la vecindad de Guanarteme se movilizó en contra de la especulación urbanística y la gentrificación del barrio. Aparte de otros asuntos, los vecinos y vecinas denunciaron el tráfico desmedido del distrito que, además, genera ruido y contaminación del aire. “Las calles se han convertido en carreteras. No solo pasan coches, sino que también hay mucho tránsito de camiones y vehículos pesados. Al final, el resultado son calles hundidas como las que tenemos”, explicaba a este medio Guanarteme Se Mueve.

La vecindad denuncia la especulación urbanística que está sufriendo el barrio y que, además, genera problemas, como el difícil acceso a la vivienda, la ausencia de espacios verdes, la expropiación de viviendas o la falta de aparcamientos. Esta situación aseguran que contribuye al deterioro del barrio y a la calidad de vida de los vecinos y vecinas. A día de hoy, Canarias Ahora no ha obtenido respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre su versión de los hechos solicitada hace un mes.