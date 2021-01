Los médicos temporales del Servicio Canario de Salud mantienen la huelga y prorrogan un mes la tregua

Los médicos temporales del Servicio Canario de Salud (SCS), en huelga desde principios de diciembre, han decidido prorrogar un mes la tregua concedida al Gobierno de Canarias para tratar de encontrar una solución que permita consolidar sus plazas en la administración. El colectivo ha vuelto a manifestarse este jueves a la entrada de dos de los grandes hospitales públicos de la isla, el Doctor Negrín de Gran Canaria y La Candelaria en Tenerife, para recordar que sigue en huelga y que aún ve "muy lejos" la consecución de los objetivos de estabilidad laboral marcados. Así lo ha señalado la microbióloga Iballa Horcajada, una de las portavoces de la denominada Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Área, en la protesta celebrada a las puertas del hospital grancanario.

Horcajada ha recordado que el pasado 18 de diciembre los profesionales sanitarios en huelga llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para hacer una tregua en el paro indefinido que había arrancado apenas diez días antes. La especialista del Negrín ha asegurado que la administración regional ha cumplido los puntos incluidos en ese pacto, "tímidamente" en algunos casos, por lo que, dada la voluntad que los médicos temporales aprecian en la Consejería de Sanidad para evitar el conflicto y la evolución de la pandemia de COVID-19, que está incidiendo con fuerza en islas como Gran Canaria o Lanzarote, han decidido mantener la medida al menos hasta el próximo 24 de febrero. "Si no se sigue caminando en la solución, tendremos que activar de nuevo la huelga indefinida", advierten.

La representante de la Mesa de Confluencia ha recordado que el 70% de los médicos especialistas del Archipiélago ejercen con un contrato temporal y que, de ellos, el 80% está en situación "de fraude de ley", por lo que ha insistido en la necesidad de hacer cumplir la directiva comunitaria 1999/70/CE y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de marzo de 2020 que insta a las administraciones españolas a prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público. Además, ha subrayado que en los últimos 18 años tan solo se ha convocado una Oferta Pública de Empleo (OPE), la de 2007, cuando, según la normativa de aplicación, debía haberse celebrado nueve. "La bolsa de contratación temporal es enorme", ha aseverado la portavoz del colectivo.

Los representantes de la Mesa de Confluencia se reunieron el 30 de diciembre con el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. Era una de las exigencias para la tregua. En ese encuentro, el dirigente socialista transmitió al colectivo que la solución debía pasar por un acuerdo nacional, por el cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Congreso, a iniciativa del PNV, para impulsar la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con la finalidad de consolidar las plazas de aquellos trabajadores que hayan sufrido las contrataciones sucesivas temporales o en fraude de ley, y que esa era la intención de la ministra Carolina Darias. Los médicos expresaron sus "dudas e incertidumbres" sobre esta vía, ya que las PNL no son normas de obligado cumplimiento. Por eso, los profesionales remitieron a la Consejería un informe, elaborado por dos expertos en derecho administrativo y constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), que avalan la posibilidad de estabilizar esos puestos de trabajo a través de una ley autonómica ante la situación de excepcionalidad. Pérez ha trasladado ese informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que ya lo estudian. "Nos han dicho que en cuanto tengan los resultados, se reunirán con nosotros para darnos a conocer su opinión".

Otra de las peticiones que el Comité de Huelga había elevado a la Consejería de Sanidad para acceder a la tregua reclamada era su intermediación para celebrar una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, el canario Francisco Hernández-Spinola. Finalmente, los médicos han accedido a la fórmula que les propuso la administración, la remisión de un cuestionario con todas sus dudas.

Horcajada ha asegurado que también se ha avanzado en otros puntos incluidos en el acuerdo de tregua, en algunos casos de forma casi automática. La Consejería de Sanidad les ha remitido esta semana la propuesta con la actualización de las plantillas orgánicas de los hospitales. "Era un problema grave. Muchos profesionales estaban ocupando puestos de trabajo que no existían como plazas", ha explicado la microbióloga. El SCS también ha asegurado los contratos que vencían a final de año para "no penalizar la huelga mediante la no contratación" y ha reactivado los días de libre disposición que había cancelado.