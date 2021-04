Más de medio centenar de expertos en animación, efectos visuales y videojuegos asistirán al Animayo Gran Canaria 2021

Hasta 65 expertos nacionales e internacionales de la vanguardia del cine de animación, los efectos visuales y los videojuegos asistirán como ponentes desde el 5 de mayo al Animayo Gran Canaria 2021, la 16ª edición de un Festival que se desarrollará de manera presencial, virtual y online.

Los ponentes invitados, profesionales con reconocidas trayectorias entre lo más selecto de la industria, procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido, República Checa, Canadá, España, Noruega, México, Italia, Colombia o Argentina.

En este sentido, participarán bajo el paraguas de un extenso e innovador programa que se presenta como una brújula guía para que los nuevos talentos se inspiren, aprendan y disfruten con todos ellos.

Así, participarán directores, productores, animadores, supervisores de VFX, guionistas, directores de fotografía, expertos en realidad virtual o ilustradores, entre otros.

Estos creadores que han dejado su impronta en películas y series como Star Wars, Maléfica, Cruella, 1917, Aquaman, Avengers: Infinity War, Wonder Woman, Bumblebee, La Sirenita, Aladdin, El rey león, La bella y la bestia, Alicia en el País de las Maravillas, Padre Made in USA, Los Simpson, Gru, mi villano favorito, Mascotas, Los Minions, Quién engañó a Roger Rabbit, Parque Jurásico, Alicia en el País de las Maravillas, El gigante de Hierro, Minority Report, La Pantera Rosa, Carnival of Animals, Guard dog; o en videojuegos como la saga Commandos, Tomb Raider, Grand Theft Auto, Call of Duty, Crossfire, Sky Kingdoms, Project Cars o Need for Speed: Shift 2.

Según ha informado la organización, esta cumbre internacional es el primer y único festival de animación español designado Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar en la categoría de animación desde hace ya cuatro años.

Así, Animayo volverá a situar a Gran Canaria en el epicentro de la industria audiovisual más puntera en su edición más global y tecnohumanista y tendrá lugar en tres formatos: presencial, virtual y online.

De manera, presencial, del 5 al 8 de mayo habrá cinco master classes, dos paneles de debates y dos talleres, más cinco proyecciones de Sección Oficial a Concurso, además de la proyección especial Mi Primer Festival, destinada esta a familias. Estas actividades se realizarán en el espacio CICCA y en el Teatro Guiniguada, ambos en Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras, de manera virtual, en plataforma Roomkey del 13 al 15 de mayo con paneles y debates virtuales. Online por Zoom: del 20 al 22 de mayo con master classes y talleres.

Asimismo, la presente edición continuará realizando acciones hasta el otoño; todo el programa y la venta de entradas estará disponible en la web Animayo desde este domingo 25 de abril y en próxima rueda de prensa el festival dará a conocer ampliamente todos sus contenidos.