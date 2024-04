Ni música ni ambiente festivo: los convocantes del 20A piden una manifestación seria y enérgica en Canarias

Los colectivos convocantes de la manifestación Canarias tiene un límite en Tenerife, prevista para el próximo 20 de abril, y a la que se han sumado todas las islas del archipiélago así como canarios en Madrid, Barcelona, Granada, Berlín y Londres, entre otros lugares, han hecho público este domingo un comunicado en el que han querido recordar los motivos que han llevado a organizar la convocatoria, aclarando que la manifestación no tiene color político y pidiendo a los asistentes que la manifestación sea “seria y enérgica”, pues “no hay nada que celebrar”.

Los colectivos y asociaciones convocantes aseguran en su comunicado que ninguno de ellos se ha sentado a negociar nada con ningún partido de ninguna tendencia, y añaden que si bien no pueden evitar que estos asistan a la manifestación, sí consideran el “repentino apoyo”, así como la asistencia de cualquier partido al 20A, una maniobra “puramente oportunista”.

En segundo lugar han querido insistir en que las protestas no son en contra del turismo: “Estamos a favor del turismo, pero reivindicamos que es hora de ponerle límites. Por lo tanto, no nos cansaremos de decir que no se trata, de ninguna manera, de turismofobia. Si tenemos fobia a algo es a la mala gestión del modelo y a la política turística de crecimiento continuo que se sigue en Canarias y que consideramos totalmente equivocada y fallida, dando como resultado la destrucción de nuestro territorio y la pérdida de biodiversidad actuales”.

Ni música ni ambiente festivo

Además, han querido apuntar que el sentido que le han dado desde el principio a la convocatoria de esta manifestación es de “total seriedad y preocupación por el presente y el futuro de Canarias”, puesto que han tenido que llegar “al punto de salir a la calle en masa para que se atiendan unas reivindicaciones que aportan soluciones imprescindibles a la supervivencia en las islas y que llevan demasiado tiempo sobre la mesa de diferentes gobiernos que no han trabajado por un futuro para Canarias”.

Por tanto, hacen saber que no quieren que haya un ambiente festivo o musical durante la marcha, puesto que, según los convocantes, “no tenemos nada que celebrar ni motivos para la alegría. Lo que tenemos es una sensación de engaño continuo y de hipocresía desde las administraciones hacia la ciudadanía en muchísimas materias que comprometen el futuro de nuestras islas, y de ahí nuestra sugerencia de manifestarnos en un tono serio y enérgico”.

Asimismo, recalcan que sus principales reivindicaciones son una moratoria turística y vacacional en Canarias que garantice que se dejen de crear inmediatamente nuevas plazas alojativas; una regulación efectiva de la vivienda que garantice el acceso a este derecho básico a la población canaria, frenando el descontrol del alquiler vacacional y limitando la compra de vivienda a personas que no residen en las islas, y el cobro de una ecotasa turística, es decir, que se cobre una pequeña cantidad de dinero a las personas que visitan las Islas para poder reinvertir lo recaudado en el cuidado y mantenimiento de los espacios naturales o en la creación de empleo verde.

Los colectivos y asociaciones convocantes señalan que todos estos puntos se engloban dentro de lo que deben ser las bases de un cambio de modelo que Canarias necesita con extrema urgencia y puntualizan que cualquier otra reivindicación de las arriba indicadas no emana de la organización de la manifestación, que se desmarca de cualquier tipo de consigna de tinte ideológico o político.

Por último, animan y agradecen a todos los colectivos que quieran venir a la manifestación que lo hagan con el único objetivo de poner límites al crecimiento y sentar las bases para realizar un cambio de modelo.

El comunicado está suscrito por Salvar La Tejita; Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción; Ben Magec-Ecologistas en Acción; Salvar El Puertito; Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN); Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello; Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias (GOHNIC); Plataforma Los Silos-Isla Baja; Red ASIREM; Plataforma Los Silos-Isla Baja; Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC); Rebelión Científica Canarias; Asociación para el Desarrollo Comunitario; Agentes del Cambio; Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra (ADNT); Asociación Abeque Agentes por el Cambio, y Colectivo Ecologista Tabona.