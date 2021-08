No se prevén cambios en los niveles de alerta en ninguna de las islas este jueves, según avanza el presidente de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que no se prevén cambios de nivel de alerta por el coronavirus en ninguna de las islas, ya que los datos indican que "no hay aumento" en relación a la semana anterior, "por tanto habrá consolidación", y a la espera de los próximos días, se atisba una situación que apunta a la posibilidad de "doblegar la curva".

De todos modos, ha señalado que este jueves, en Consejo de Gobierno, se analizará la situación con el informe preceptivo, si bien ha matizado que la semana anterior fue "de consolidación de positivos" y este miércoles se observa "una disminución de contagios con respecto al miércoles anterior", por lo que parece que se está en una situación "de posible doblegar la curva pero hay que esperar a los próximos días".

Aún así, ha admitido en declaraciones a los periodistas durante un acto público, que actualmente hay presión asistencial especialmente en las islas que se está "peor, que es en Tenerife y La Palma, pero también aumenta en la isla de Gran Canaria", si bien ha matizado que "siempre la presión en los hospitales y las UCI es superior en las siguientes semanas a cuando se empieza a doblegar la curva".

Sin embargo, el presidente de Canarias ha avanzado que, "en principio, no se prevén cambios de niveles porque no hay aumento y, por tanto, habrá consolidación", a lo que ha añadido que "no" cree tampoco que se produzcan "bajadas de niveles".

De todas forma, ha señalado que el Gobierno de Canarias continuará como hasta ahora adoptando las mismas decisiones que en los últimos 17 meses "han dado éxito y que han hecho que se frenen los contagios y se frene la curva".

En relación con ello, Torres dijo que aunque "no" comparte los fallos de la justicia, toman las decisiones que consideran, ya que esto ha convertido a Canarias "en la comunidad más favorable en cuanto al desarrollo de la pandemia en muchas ocasiones" al, dijo, adelantarse "en medidas como el semáforo, el cierre de las islas, el toque de queda".

Camino del 70%

Por otro lado, ha señalado que actualmente El Hierro y La Palma ya tienen al 70 por ciento de su población "inmunizada" y "pronto lo estará La Gomera y La Graciosa", así como el resto de las islas, indicando en este sentido que el mes de agosto "es fundamental" para alcanzar en las próximas semanas el 70 por ciento de la población canaria con la pauta completa de la vacuna contra la COVID -19.

Torres ha aprovechado para pedir a los ciudadanos, ante la movilidad aérea y portuaria que se está produciendo entre islas, que sigan utilizando la mascarilla, la distancia y que sean respetuoso.

Finalmente, ha incidido en que las semanas próximas "son claves" para estar en la "mejor posición posible" para los meses que quedan de 2021 en los que, añadió, Canarias se 'juega' la economía a través del turismo internacional.

Por ello, aunque lamentó que algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno regional han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), recordó que la pasada semana, en la Conferencia de Presidencias, apeló a la "unificación de criterio" porque "no tiene lógica que municipios con mucha menos incidencia que Canarias estén con toque de queda en Navarra", mientras en las islas "no" se puede hacer.