El parque urbano de La Paterna, en Gran Canaria, ya lleva el nombre del histórico dirigente vecinal Juan Alemán Cáceres

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rendido homenaje al histórico líder vecinal Juan Alemán Cáceres bautizando el parque urbano de La Paterna con su nombre, con el objetivo de poner en valor la reconocida labor que ha impulsado el exdirigente vecinal para mejorar el barrio. Para este homenaje, el Consistorio también ha diseñado un mural en el acceso al parque con la imagen de su rostro y la nueva denominación: Parque Juan Alemán.

Durante el acto celebrado este jueves, el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, junto con los concejales del Grupo de Gobierno, agradecieron al dirigente vecinal su importante papel en el desarrollo social y cultural del barrio. También asistió el protagonista, Juan Alemán, y sus familiares, así como el vicepresidente de la asociación de vecinos La Paterna San Esteban, Miguel Ángel Quintana, como destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

"Juan no solo has sido un magnífico luchador por los derechos de los vecinos y vecinas de La Paterna, sino que has dejado un legado que ha sabido reconocer la historia de este barrio. Hoy no solo felicitamos a Juan Alemán por su nombramiento a este parque sino que hoy, Las Palmas de Gran Canaria te da las gracias por el trabajo que has hecho durante décadas con humildad", recalcó el primer edil en su intervención.

Alemán extendió este homenaje a todos los vecinos y vecinas de La Paterna y a su familia. "Es una inmensa alegría, quiero ofrecerle este reconocimiento a mi familia y los compañeros que hicieron posible que hoy estemos en este parque", expresó Alemán.

El legado de Alemán

Juan Alemán Cáceres nació el 10 de abril de 1941 en el barrio de San Antonio, donde fue presidente del Club de Fútbol. Posteriormente, tras mudarse en 1969 a La Paterna, se incorporó a la Asociación de Padres y Madres del colegio del barrio capitalino (actual CEIP Perseidas) por el que luchó por la construcción de un nuevo centro educativo: el Instituto de Educación Secundaria Francisco Hernández Monzón.

Destaca especialmente su papel desde la Asociación de Vecinos San Esteban, entidad que solicitó la nueva denominación para el parque urbano y en la que desde los años 80 Alemán desarrolla un intenso trabajo para potenciar la participación de los vecinos y vecinas para cuidar y proponer nuevas iniciativas para mejorar el barrio. Además, Alemán también puso todo su empeño para potenciar las actividades culturales y de ocio en el barrio, trayendo incluso a comparsas y murgas como los Guanches Picapiedra o Los Nietos de Kika a las fiestas.

Toda su experiencia como activista vecinal la volcó a partir de 1983 con la Corporación presidida por Juan Rodríguez Doreste, como concejal de Parques y Jardines y Talleres Municipales y, después, a partir de 1991 con Emilio Mayoral como presidente del Patronato del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.