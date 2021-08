El presidente del Cabildo de Tenerife considera "ineficaces" y un "sinsentido" las propuestas de Coalición Canaria para frenar la pandemia

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado este jueves, durante el pleno extraordinario para analizar la situación de crisis sanitaria, a propuesta del grupo nacionalista, que los controles de tráfico y los cribados nocturnos propuestos por Coalición Canaria (CC) no tienen “ni eficacia ni sentido”. Durante su intervención, Martín ha recordado que los cribados se realizan en las zonas con mayor incidencia de contagios, y no en una carretera, “porque por ahí pasa todo el mundo” y no se consigue llegar a ninguna conclusión desde el punto de vista científico, ha aseverado.

Tanto PSOE, como Ciudadanos (Cs) y Sí Podemos Canarias han rechazado la batería de medidas presentadas por CC para frenar los contagios y reactivar la economía, pues “muchas de ellas ya se están llevando a cabo, otras se van a llevar a cabo próximamente y otras son un brindis al sol”, ha aseverado el vicepresidente primero y portavoz de Cs, Enrique Arriaga.

Por su parte, el portavoz del grupo nacionalista, Carlos Alonso, ha criticado que la sesión extraordinaria se haya tenido que celebrar más de un mes después de haberlo solicitado porque Pedro Martín se “negara” a convocarlo. A juicio de Alonso, los datos de Tenerife han ido empeorando en las últimas semanas “y se podían haber tomado medidas consensuadas desde mucho antes para poder frenar los contagios”. Entre las medidas presentadas por CC-PNC se encuentran: mejorar la coordinación entre los distintos niveles de la administración, realizar un mejor estudio epidemiológico de la isla, e intensificar la vacunación para llegar al 90% de la inmunidad de rebaño lo antes posible.

En este sentido, Martín ha criticado que se cuestionen los estudios epidemiológicos del Gobierno de Canarias sin ningún tipo de justificación desde el punto de vista científico, “lo cual me parece lamentable”, ha apostillado.

En lo que respecta a la campaña de vacunación, Arriaga ha señalado que ya se está mejorando el ritmo, mientras que la portavoz del PSOE, Marian Franquet, ha hecho hincapié en el plan alternativo que se ha diseñado para vacunar a 1.372.541 personas mayores de 12 años en Canarias antes del verano. “El sistema está demostrando un músculo impresionante, y esto la oposición debería valorarlo”, ha aseverado.

Carlos Alonso se ha mantenido, sin embargo, en que “algo distinto y peor estaremos haciendo” cuando en Tenerife la tasa de paro ha subido en más de ocho puntos desde 2019 y en Gran Canaria, “una isla similar”, solo un punto y medio.

Único apoyo de CC, el PP

Tanto CC como PP, que sí ha apoyado la batería de propuestas nacionalistas, han criticado la baja ejecución del presupuesto de inversión. Según señalan, de los 250 millones de euros presupuestados, apenas se han ejecutado 25 millones, en torno al 10%.

“Queda demostrada la falta de liderazgo y de gestión de este Cabildo y de su presidente. Este grupo de gobierno niega la realidad, y si no son capaces ni de ver los problemas ni de escucharlos, es imposible buscar soluciones que se adelanten a los problemas”, ha lamentado la portavoz popular Zaida González, quien también ha criticado que Tenerife sea líder en cancelación de reservas, y ha denunciado la falta de control en los aeropuertos de la isla.

El PP asegura que entre el 18 de diciembre y el 7 de junio han entrado por los aeropuertos más de 34.600 personas sin test o prueba alguna de seguridad para prevenir la COVID-19.

Asimismo, ambos partidos mantienen que los datos reales, “que son tozudos”, determinan que en el aeropuerto Tenerife Norte ha perdido un 33,9% de viajeros con respecto a agosto de 2019; y el aeropuerto Tenerife Sur, un 74, 4%.

Otra de las medidas propuestas por el grupo de CC-PNC es evaluar la implantación de cierres perimetrales por zonas de salud o municipios, el control en los centros comerciales y modificar las pautas de rastreo, “dado que el nivel de eficacia del rastreo en Tenerife es muy bajo”.

A este respecto, tanto Martín como Arriaga han afirmado que Tenerife no necesita más rastreadores, y que el problema está en la falta de colaboración de la población. “Hemos bajado a un 36% de colaboración con los rastreadores, y la efectividad por lo tanto, ha bajado”, ha explicado el presidente insular.

Arriaga, por su parte, ha valorado las ayudas de la Corporación, no solo a empresas y autónomos, sino al resto de sectores, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, así como al sector deportivo, cultural o las becas para los jóvenes.

El vicepresidente insular ha pedido a CC que empiece a hacer una oposición responsable, que deje de “colapsar” la administración pública con “infinitas” solicitudes de información, y sobre todo, “de proponer una cosa y la contraria, con tal de buscar el enfrentamiento interno”. “Las propuestas de CC no son sinceras y realmente no están ayudando en nada al desarrollo de Tenerife”, ha concluido.

En esta misma línea se ha manifestado la portavoz de Sí Podemos Canarias, María José Belda, quien ha asegurado que CC solo busca un titular fácil, “y lo va a tener. Así que nada, tenga usted su titular señor Carlos Alonso”, ha sentenciado.

En respuesta al grupo de gobierno, Alonso ha defendido que seguirán haciendo propuestas “aunque ustedes las rechacen”, pues “ese el papel de un partido que va a volver al gobierno y que quiere tener una isla que no esté destrozada”.