El 'Quédate' de Quevedo ya es un clásico: lo versiona Pepe Benavente

Quién pudiera tener la dicha que tiene Quevedo. El tema Quédate, de Bizarrap y el artista canario, se ha convertido, oficialmente, en un clásico. El encargado de hacerlo ha sido Pepe Benavente, quien hizo suya la canción en las fiestas de San Felipe, El Tejar (Puerto de la Cruz, Tenerife) como él solo sabe: al más puro estilo verbenero. “Aprende, Bizarrap. Pepe Benavente Session”, escribe un usuario en Twitter; “yo soy Quevedo y me hago un remix con Pepe”, anima otro.

El cantante tinerfeño, conocido por sus pegadizos temas como Por medio peso o El polvorete, ha rendido homenaje así a su paisano y a lo que puede que sea la canción del verano, junto a Bizcochito de Rosalía.

Sin embargo, no ha sido el único en aprovechar el tirón de la BZRP Music Sessions Vol. 52. Pastora Soler hizo un guiño durante uno de sus espectáculos y, aprovechando que contienen la misma palabra, en lugar de cantar su tema Quédate conmigo, se salió por la tangente e interpretó un fragmento de la canción que ha coronado al artista grancanario Quevedo.

Pastora Soler cantando ‘Quédate’ de Quevedo y Bizarrap diloooo pic.twitter.com/e86wDfaAHt — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) 12 de septiembre de 2022

Quevedo da juego

Su canción ha dado para mucho en redes sociales, pero también su nombre. Más de uno se ha hecho un lío en Twitter y ha confundido el nombre del intérprete con otros personajes conocidos que se llaman igual, y no, no se trata en este caso del escritor del Siglo de Oro. Pedro Domínguez Quevedo (cantante) comparte, no solo apellido, sino también nombre con Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Nueva Canarias.

Esta similitud ha dado mucho juego, pero también se ha convertido en un caldo de cultivo para propagar fake news. Uno de los últimos bulos lo protagoniza una captura de pantalla en la que se ve que el político afirma que él “no ha cantado esa basura de canción”.

Ante las mentiras, y en la línea de lo que nos está dejando este tema, Quevedo (diputado) ha respondido con humor: “Quédate con lo que no sea un fake”, ha escrito en la red del pajarito.