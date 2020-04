¿Qué sabemos hasta ahora del curso escolar en Canarias? Familias y docentes afrontan con incertidumbre el tercer trimestre

La comunidad educativa acoge con incertidumbre el tercer trimestre. El alumnado lleva sin recibir clases presenciales en Canarias desde el 13 de marzo, dos días antes de decretarse el estado de alarma. Las clases online no han llegado a todos los estudiantes en un mes en el que se ha evidenciado la brecha digital que aún existe en Canarias y que acrecienta la desigualdad: no solo por falta de ordenadores o tablets en los hogares, sino de formación para utilizarlo. Familias y docentes se han quejado estas semanas de la falta de un criterio uniforme en los centros educativos a la hora de seguir las clases virtuales o los deberes, a lo que se suman problemas con las plataformas.

Este miércoles, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha reunido con los responsables educativos de las comunidades autónomas. En términos generales, se ha decidido que el tercer trimestre se dedique a repasar y profundizar en los contenidos dados y que la repetición de curso será algo excepcional, ya que la norma es que el alumnado promocione, según ha destacado la consejera de Eduación del Gobierno de Canarias, María José Guerra.

La consejera remarca la importancia de las tutorías y de recuperar al alumnado desconectado, es decir, “de acotar el porcentaje de estudiantes que no ha estado conectado durante estas tres semanas”. No obstante, las mayores incógnitas se centran en qué ocurrirá con el título de Bachillerato y el fin de ciclo de la ESO, ya que se trata de alumnado que no puede arrastrar asignaturas del curso anterior. En cuanto a la EBAU, “se ajustarán contenidos y se flexibilizarán las pruebas”.

¿Habrá en algún momento clases presenciales? ¿cómo evaluar a los alumnos que no han podido seguir las clases virtuales? ¿cuáles son las excepciones en las que el alumnado puede no pasar de curso? Son algunas de las preguntas que se plantean profesores consultados por Canarias Ahora. Hasta ahora, subrayan que la única comunicación que han recibido es la de no impartir nuevos contenidos en este tercer trimestre, pero hay muchas dudas que concretar.

Una de las docentes destaca que no se está teniendo en cuenta a los colegios e institutos de barrios más desfavorecidos donde este mes apenas se ha podido trabajar con el alumnado. Otro profesor considera que el sistema perjudica también a los estudiantes con interés ya que no pueden avanzar contenidos. En general, afirman sentir que no se ha contado con el profesorado para esta toma de decisiones.

Las familias también se sienten desorientadas. Hay madres y padres que no han podido ayudar en este tiempo a los menores porque no tienen la formación o el tiempo para indicarles cómo enviar una tarea por correo electrónico. Otra de las madres señala que a su hijo no le han puesto aún en la plataforma las notas de la segunda evaluación y se sienten perdidos sobre cómo se le va a evaluar. Además, apunta que en estas semanas no ha tenido que hacer ejercicios en la plataforma virtual, está en cuatro de la ESO y se juega la titulación de Secundaria.

Fernando Pellicer, portavoz del sindicato STEC, ha señalado a Canarias Ahora que la lentitud con la que se está aclarando cómo afrontar este tercer trimestre se debe a que se trata de una situación excepcional y muy compleja, "sin ánimo de justificar al Ministerio o a la Consejería". Añade que aunque este miércoles se han conocido datos importantes como el hecho de que se tratará de una evaluación de refuerzo o que el alumno o alumna no podrá tener una nota inferior a la del segundo trimestre, el sindicato ha pedido a la consejera de Educación (ya que más allá de lo que pueda anunciar la ministra, las competencias educativas son de la comunidad autónoma) que las directrices que publique se realicen de forma consensuada. Así mismo, ha solicitado que todos esos retos importantes de la tercera evaluación, las especificidades de la ESO o la EBAU que están pendientes de concretar se hagan cuanto antes en el Boletín Oficial de Canarias para que el profesorado y las familias "sepan a qué atenerse y se pueda recuperar una cierta normalidad, dentro de lo que cabe, sabiendo hacia dónde vamos".

Recuerda que la brecha digital es el reflejo de las cifras de la pobreza, el paro y los niveles de exclusión social de Canarias. "No es algo ajeno", insiste Pellicer, que apunta que aunque la medida de la Consejería de Educación de comprar más de 4.000 tabletas con conexión a Internet para el alumnado que lo necesite, a pesar de ser un paso, no deja de ser un "parche" al problema, ya que hay una carencia de conocimientos y formación sobre cómo utilizarlo.

Por su parte, el sindicato ANPE Canarias ha exigido en un comunicado concreción sobre las condiciones en las que se desarrollará el final de curso y su incidencia en las condiciones laborales del profesorado del sistema público. El sindicato además ha reclamado una reunión con la Consejería de Educación para negociar cómo será la evaluación del tercer trimestre en los distintos niveles educativos, qué criterios se van a establecer de cara a la progresión del alumnado y qué medidas se pondrán en marcha para recuperar a los alumnos que hayan tenido problemas para recibir atención educativa durante el confinamiento.