Savané, Eric Curbelo, Carmelo Cabrera, Rosi Sánchez o Santi Aldama participarán en la Feria de Valores

La Feria de Valores dará comienzo el próximo jueves 3 de noviembre, un evento en el que habrá conferencias, charlas y debates en torno a las necesidades de las familias y los jóvenes con relación a los valores que necesitamos reforzar como sociedad.

El próximo viernes 4 de noviembre, y dentro de las diferentes actividades que se desarrollarán en la primera edición de esta feria, el actual presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, también ex jugador del club claretiano, participará en una charla que bajo el nombre de Valores en el Baloncesto y en la Vida, que contará también con la presencia de Santi Aldama (ex jugador y padre del jugador grancanario que milita en los Memphis Grizzlies), Carmelo Cabrera (ex jugador del Real Madrid, Canarias y la Selección Española) y Rosi Sánchez (ex jugadora olímpica). El debate comenzará a las 17:30 horas, en el Parque del Rincón (frente al Centro Comercial Las Arenas, Las Palmas de Gran Canaria).

Otro de las charlas organizadas girará en torno al fútbol, y contará con la participación del jugador de la UD Las Palmas Eric Curbelo, que se sentará en la mesa junto a dos exjugadores amarillos, Paquito (responsable de innovación y defensor del menor en la Fundación UD Las Palmas) y Roque Díaz (presidente del colectivo de exjugadores de la UD Las Palmas). Completará la mesa Javier Pérez García, árbitro de futbol. Este debate será además el que abrirá la jornada del jueves a las 17:30 horas.

Una quincena de asociaciones y fundaciones participarán en la feria, que tiene como lema Ayudar a los que ayudan. Los asistentes podrán conocer de cerca proyectos tan importantes como los de la Asociación Pequeño Valiente, Fundación Yrichen, Asociación Felices con Narices, Fundación Canaria Maín, Fundación Lidia García, Fundación Canaria Farrah, Asociación Te Acompañamos, Fundación SoyMamut, Equipo Europa, Mamás en Acción, Manos Unidas, Asociación Canaria de Aprendizaje-Servicio, MeSumaría, Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas 1949 y Asociación Valores en Acción.

El Parque Litoral del Rincón (al lado del Auditorio Alfredo Kraus) acogerá este evento, que albergará casetas para que cada colectivo pueda exponer su proyecto y atender a los interesados, celebrará actividades lúdicas para experimentar y aprender valores, organizará mini conferencias impartidas por expertos o personas influyentes en la juventud. habrá además lugares para la restauración, conciertos…

Programa con las actividades

JUEVES DÍA 4.

17:30 horas: Valores en el Deporte y en la Vida

A cargo de Eric Curbelo, Paquito, Roque Díaz y Javier Pérez García.

18:30 horas: Riesgos en Internet y en Redes Sociales

A cargo de Carlos Fungairiño (Policía Nacional).

19:00 horas: Mamás en Acción: Ni un solo niño en un hospital“

VIERNES DÍA 4.

18:30 horas: Adiciones que destrozan vidas (Fundación Yrichen)

La impartirá Jorge Hernández (presidente)

SABADO DÍA 5.

11:00 horas: Valores y Espectáculo

A cargo de:

- Delia Santana

- Daniel Calero

- Toto el Payaso

- Kiko Barroso

12:30 horas: concierto de Los Salvapantallas.