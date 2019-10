Cinco sindicatos acusan a CCOO de coaccionar a trabajadores del transporte sanitario

UGT, CSIF, USO, Co.Bas y Sitca han hecho público este lunes un comunicado en el que acusan a Comisiones Obreras (CCOO) de coaccionar a los trabajadores del sector del transporte sanitario y de mantener una actitud de boicot y difamación hacia otros sindicatos.



Según los denunciantes, desde que CCOO ha ido perdiendo representación ha aumentado "la presión y ansias de romper cualquier negociación de mejora", y añaden que la representación de CCOO en el transporte sanitario ha pasado del 97% hace dos años a perder la mayoría absoluta en empresas importantes.



El grupo de sindicatos asegura que CCOO mantiene una doble "cara" porque donde es mayoría sus representantes muestran una actitud de "dejadez", ya que cuestiones "tan importantes como aplicación de sentencias, control de registro horario, horas de presencia en exceso o dietas no son denunciadas al no ser aplicadas".



Sin embargo, añaden, esas mismas cuestiones "son utilizadas para amenazar y coaccionar a cada uno de los empresarios por intereses particulares y siempre previos a elecciones sindicales".



Aseguran UGT, CSIF, USO, Co.Bas y Sitca que hay compañeros "que ven vulnerados sus derechos y no son representados debido a una siembra de miedo por los propios representantes y a su vez son engañados para que no reivindiquen sus derechos".



Y donde CCOO es minoría, aseguran, hay una "continua confrontación con el resto del comité donde la demagogia, políticas de miedo y engaño buscan la justificación a tantos años de dejadez por su parte".



Esos cinco sindicatos señalan que el ejemplo "más conmovedor" lo viven 52 trabajadores en Aeromédica Canaria, quienes tras casi once años prestando sus servicios a jornada parcial y cobrando el 75% del salario han visto "cómo CCOO ha bloqueado las negociaciones pese a ser un sindicato sin apenas representación en dicho comité".



Afirman que la dificultad de esta negociación se debe al coste que supone la antigüedad y a los contratos en prácticas, donde percibiendo el mismo salario, trabajan más horas.



Los sindicatos del comité "tras una propuesta atractiva, el control de registro horario unida a la voluntad de la empresa han adelantado unas negociaciones donde se mejorarían las condiciones económicas hasta en 350 euros de esos trabajadores y sin repercusión para el resto de plantilla".



En cuanto a CCOO, critican que su comportamiento ha sido "confundir e intentar manipular a los trabajadores y amenazar a la empresa en este caso con convocar a la mesa paritaria y posterior conflicto colectivo".



Agregan que los representantes de CCOO han trasladado la obligatoriedad de horas de presencia "cuando son absolutamente voluntarias y su aumento viene argumentado".



Comentan que la empresa Aeromédica Canarias, "que no se ha presentado al concurso de ambulancias, pide unanimidad de todos los sindicatos ante esta situación ya que pese a no tener futuro en el sector no tiene necesidad de mejorar esta condiciones a los trabajadores y verse envuelto en un circo mediático que dañe su imagen y vaivenes a los juzgados pese a un comportamiento de buena voluntad por su parte desde el primer momento".



Explican los cinco sindicatos que la negociación partía de una propuesta de aumento por parte de Aeromédica Canaria de 80 horas equiparándolas al convenio marco estatal y donde se ha llegado al consenso de que con las 48 horas se podría cumplir con dicha demanda empresarial.



Los cinco sindicatos piden a CCOO que abandone la política de confrontación y se una a una reivindicación "limpia y conjunta por el bien de los trabajadores. Sólo ese comportamiento traerá consigo mejores resultados para el sector", concluyen.