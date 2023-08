Tenerife, en vilo ante el incendio más complejo de los últimos 40 años: ''Me parte el corazón ver el monte así''

Nadie en Tenerife aparta la vista del cielo. El humo del incendio que atraviesa las cumbres puede verse desde casi todos los puntos de la isla. Sin embargo, al llegar al norte, una imponente nube gris lo cubre todo. El fuerte olor a quemado se vuelve cada vez más intenso y ni siquiera desaparece en el interior de los coches. Las llamas que avanzan por los montes durante la noche y la evacuación de decenas de familias y animales reavivan entre los vecinos imágenes recientes: “Me recuerda a la erupción de La Palma”, cuenta Luisa, en el municipio de El Sauzal.

El fuego ha arrasado hasta ahora 3.797 hectáreas y sigue descontrolado. Los expertos lo han descrito ya como el incendio más complejo que ha tenido lugar en Canarias en los últimos 40 años.

Antonio Jiménez, un pensionista de 65 años y vecino de Candelaria lo confirma. “Yo como este incendio no había visto nada igual. Vas caminando por Santa Cruz y no deja de caer ceniza ni trozos de pino. Lo pisas y parece que son cucarachas en la calle”, cuenta. Fue precisamente entre Candelaria y Arafo donde se declaró el incendio. Ahora, ya ha afectado a nueve municipios: Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal, Tacoronte y La Matanza.

Cuando se declaró el incendio, Antonio estaba con su pareja en su finca de Los Brezos. Allí pasó las dos primeras noches cuidando de sus animales. “Al principio sentimos mucho pánico. Todo es muy triste, sobre todo para nosotros, los canarios, que amamos la naturaleza. Aquí somos unos privilegiados porque podemos estar en el monte o en la playa en un momento. Esto es una catástrofe”, cuenta.

Mientras, hace una videollamada con su hijo Javier, que desde hace meses vive en Irlanda y sigue con interés la última hora del incendio. “Me enteré cuando salí de trabajar por el grupo de WhatsApp de mi familia. Al principio pensé que iba a ser un conato fácil de extinguir, pero ahora siento mucha impotencia”, subraya.

Javier se crió en Igueste. “Duele ver cómo un espacio que conozco como a la palma de mi mano está siendo arrasado. Tenemos la suerte de que el pino canario resiste al fuego, pero al menos nuestra generación no volverá a ver nuestros paisajes como los conocíamos”, lamenta. Ambos recuerdan también a las personas del campo que han trabajado en sus fincas toda la vida y que ahora podrán perder las cosechas por el fuego y el humo, que se suman a la sequía que atraviesa el Archipiélago.

Mientras tanto, los medios aéreos no dejan de volar desde la costa hasta la cumbre. “A los medios de rescate habría que darles no una, sino hasta cuatro medallas, viendo cómo arriesgan su vida en esas montañas y en esos barrancos”, defiende Antonio. Es la orografía de la isla la que hace del incendio un fuego difícil de combatir.

A los medios que están en funcionamiento se incorporarán 36 miembros de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de la Península y 13 bomberos de Fuerteventura. Este sábado además llegará un helicóptero Kamov con capacidad para descargar 4.500 litros. Por tierra trabajan también 265 personas y este viernes se han desplegado 16 medios aéreos. Además, cuentan con un avión con cámara térmica del Ministerio de Defensa para hacer un vuelo de reconocimiento en la zona sur del incendio, explicó la jefa de Protección Civil, Montserrat Román.

El incendio ha obligado a evacuar a 4.509 personas. Entre ellas están Arely Martín y su familia, vecinos del barrio de La Vica. Las administraciones han habilitado pabellones en diferentes puntos de la isla para quienes no tienen alternativa habitacional. Así como también se han dedicado diferentes espacios a la acogida de animales.

La mayoría de los tinerfeños ha optado por alojarse temporalmente en casas de familiares. Es el caso de la familia de Arely. “Nos avisaron con tiempo, por la tarde, y nos dijeron que teníamos que ir recogiendo cosas para salir antes de la noche”, cuenta. Por suerte, también tuvieron tiempo para sacar a sus animales.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, ha señalado que hay 30 centros sociosanitarios preparados para trasladar a las personas evacuadas que así lo precisen. Hasta ahora han utilizado este servicio diez personas, entre las que hay dependientes, personas con movilidad reducida o con patologías respiratorias. También el área está en coordinación con el Ministerio de Inclusión y Migraciones para derivar a personas migrantes desde el campamento de Las Raíces hasta otras islas, dada su proximidad a la zona del fuego.

En otros pueblos se ha tomado la decisión de confinar algunos núcleos de población, como el de El Rosario. Esto se debe a la desfavorable calidad del aire. Para atender a las personas confinadas, el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha puesto a disposición de la población dos números de teléfono gratuitos (696 08 70 14 / 674 62 58 28).

En muchos municipios del norte, los vecinos ya han optado por seguir las recomendaciones y utilizar la mascarilla FFP2 para salir a la calle, protegerse los ojos y evitar las salidas y el ejercicio al aire libre. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció que el incendio ha comenzado a “normalizar” su comportamiento, pero los tinerfeños siguen mirando al monte con incertidumbre y preocupación.

La isla enfrentará además en los próximos días un fuerte episodio de calor. “A partir de este sábado, Tenerife estará en aviso amarillo por máximas de 34 grados. Este viernes, las temperaturas más altas se registrarán en la zona alta del incendio, por lo que las condiciones meteorológicas son desfavorables”, ha explicado Vicky Palma, meteoróloga y asesora de la máxima corporación insular.

Como ocurrió durante la erupción de La Palma, muchos curiosos se han acercado a las cumbres para ver el fuego. Las autoridades han pedido que nadie suba a la zona tanto para protegerse como para evitar el colapso de las vías.

El incendio tiene lugar en el Parque Natural de la Corona Forestal, el mayor espacio natural protegido de Canarias que bordea al Parque Nacional del Teide. Entre las especies endémicas que habitan en este enclave están el pinzón azul y el pico picapinos. Así como también el pino canario. Cada poco tiempo, Daniel García, que vive en La Laguna, sube a este a enclave a correr y hacer deporte: “Me parte el corazón ver así el monte”.

Hasta ahora no se prevén nuevas evacuaciones ni confinamientos, pero los vecinos enfrentan ahora restricciones en el consumo de agua por una rotura en el canal de Aguamansa, que alimenta a esta zona de la isla. El Cabildo ha tomado la decisión de bajar la presión del agua y “priorizar el suministro de agua a las viviendas”.

El Ayuntamiento de La Laguna también ha decidido cortar el suministro de agua en varios núcleos del municipio, afectando a unos 7.700 habitantes. También ha establecido restricciones de riego en parques y jardines, así como en instalaciones deportivas, y se han cancelado todos los actos municipales de carácter festivo y deportivo previstos durante el fin de semana y hasta el próximo lunes.

Mientras tanto, la corporación insular ha lanzado un comunicado que desató una oleada de indignación y enfado entre los vecinos. “Es necesario resaltar que, pese a la gravedad de la situación desde el punto de vista medioambiental, no hay ninguna zona turística, ni equipamientos ni infraestructuras turísticas afectadas por el incendio, ni riesgo alguno para las personas que se encuentran alojadas en la isla”, aseveró el consejero de Turismo, Lope Afonso.

''La isla pegándose fuego y ellos pensando en el turismo. Lo de esta gente no tiene nombre'', respondieron algunos usuarios. Tenerife ha sido escenario en los últimos meses de un movimiento social contrario a la sobreexplotación del territorio y partidario de un cambio de modelo, en el que no se ponga al sector turístico por encima de la población local. Así, la isla ha vivido múltiples protestas para frenar grandes proyectos como el Circuito del Motor, o el complejo turístico del Puertito de Adeje.

El incendio también ha desencadenado críticas sobre la falta de limpieza en los montes y barrancos: ''Deben hacer caso también a las personas del campo, que conocen los terrenos y tienen experiencia'', concluye Antonio.

