Transición Ecológica saca a información pública el nuevo Plan Forestal de Canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias abre a información pública el nuevo Plan Forestal de Canarias. Este documento tiene como objetivo impulsar la estrategia en materia forestal y marcar las líneas más importantes que se tienen que desarrollar en los próximos años.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, destaca que el nuevo documento recoge una serie de medidas preventivas para proteger y evitar la pérdida de masa forestal en las islas, entre ellas la selvicultura o las restauraciones forestales. “Nace del consenso y de un proceso participativo con personal técnico forestal, pero también con el resto de las personas vinculadas al sector, desde personas propietarias de terrenos forestales, pasando por empresas forestales, asociaciones del sector y otros perfiles de la sociedad”.

Zapata pone en valor la necesidad de contar con un nuevo Plan Forestal de Canarias, puesto que “el vigente es del año 1999 y precisa de una revisión, no solo por no estar adaptado a las nuevas normativas, sino porque tampoco está preparado para afrontar los retos forestales y medioambientales que requiere Canarias”. No obstante, ha aclarado que cada isla tiene su propia idiosincrasia, por lo que “será necesario, una vez se apruebe, ir de la mano de cada Cabildo Insular y de las administraciones locales o supramunicipales, para concretar, entre todos, las líneas de actuación que permitan proteger y potenciar la masa forestal del Archipiélago”.

Por su parte, el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, señala que “los últimos acontecimientos naturales que hemos sufrido en Canarias, como el gran incendio forestal de Tenerife o el que afectó este verano a la isla de La Palma, nos obligan a contar con un documento realista y actualizado para prevenir y proteger nuestro medio forestal”. Morcuende apunta que “desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias pedimos la colaboración ciudadana, y la implicación de las administraciones competentes, porque cuidar de nuestra masa forestal y de sus recursos naturales es una tarea de todos y todas”.

Por todo ello el Plan Forestal de Canarias, cuya aprobación está prevista para 2024, se abre ahora a información y consulta pública. Para ello, las personas o administraciones interesadas podrán presentar sus alegaciones y sugerencias en un plazo de 45 días naturales. Estas aportaciones se podrán realizar de forma presencial en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias o en los demás registros regulados por el artículo 16.4 de la LPACAP; o bien de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

El Plan Forestal es un instrumento de planificación estratégica forestal no vinculante que incorpora las líneas de actuación para los próximos 21 años, con acciones planificadas en el tiempo y con indicadores que permitan no solo su implementación, sino también su evaluación cada siete años. Además busca proteger, potenciar y poner en valor la superficie forestal de las islas, que supera las 578.227 hectáreas (un 78%), de la que el 25% es superficie arbolada, siendo el pinar canario con un 61% la especie vegetal predominante en los montes canarios, según informa la Consejería en un comunicado.

La Consejería informa de que ya trabaja para redactar la primera Ley de Montes específica para Canarias, ya que actualmente no se cuenta con una regulación específica. Por otro lado, también se encuentra en proceso la modificación del actual Decreto Ley, por el que se regula la prevención y extinción de incendios forestales en Canarias. Una medida para la que ya se han tomado acciones reales, puesto que está abierta la consulta pública para la ciudadanía y organizaciones representativas de esa modificación. Un paso previo para su aprobación en 2024.

El objetivo principal de este Plan Forestal es garantizar la conservación de los ecosistemas a través de la gestión forestal activa, promoviendo además que sea sostenible ambiental, económica y socialmente, para lo que se han fijado tres ejes de actuación. El primero de ellos engloba las acciones del territorio que tengan que ver con la gestión forestal sostenible de forma planificada, buscando unos bosques sanos, resistentes frente a incendios y adaptados al cambio climático.

El segundo está sujeto a las acciones socioeconómicas y culturales, encaminadas a la defensa del Patrimonio Público y al uso recreativo, así como a la promoción de actividades en la naturaleza de forma respetuosa y compatible con los ecosistemas únicos de Canarias. Y el tercer eje está encuadrado en las acciones institucionales y la gestión pública, mejorando la coordinación administrativa entre las distintas entidades con competencia forestal, incluyendo el seguimiento del Plan Forestal, dotándolo de presupuestos y asegurando su evaluación y mejora a lo largo del tiempo.

Puede consultar el borrador del plan a través e este enlace.