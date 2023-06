La Universidad de Verano de Maspalomas lanza un curso de producción de cine, televisión y publicidad

El curso de Producción de cine, televisión y publicidad. Departamentos de Arte y Vestuario, patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, comienza este lunes dentro del programa de la XXXI edición de la Universidad de Verano de Maspalomas.

Las clases se celebrarán, en horario de mañana y de tarde, en el Centro Cultural Carmelo Pérez Rodríguez (El Tablero), en San Bartolomé de Tirajana. Este Curso estará impartido por tres destacadas profesionales del sector audiovisual en Canarias: Cayetana H. Cuyás, directora de Cine; Sara Cabrera, diseñadora de vestuario, y Silvia Sánchez Horna, productora de cine y publicidad.

Las personas interesadas pueden inscribirse y encontrar más información en la web de la Universidad de Verano de Maspalomas.

Las ponentes explicarán al alumnado la diversidad y la importancia de cada una de las áreas que entran en juego en la Producción de un trabajo cinematográfico. Las enseñanzas comenzarán con una introducción teórica, que pronto dará paso a clases prácticas en las que el alumnado aprenderá todo lo necesario para poder trabajar en un rodaje real. De hecho, el curso finaliza con una sesión de rodaje de una escena de un guion real. “Queremos darle mucha importancia a la parte práctica del curso”, apunta Silvia Sánchez Horna. “Los alumnos podrán poner en práctica todo lo aprendido y conocerán como se organizan los departamentos para llegar a realizar un buen trabajo”.

La directora de Cine, Cayetana H. Cuyás, nació en Gran Canaria. Su primer largometraje fue 'The prado the Moon', mitad ficción mitad documental. Su currículum recoge numerosos trabajos que han destacado a nivel internacional y han sido emitidos en conocidas plataformas de streaming. Su filmografía recoge más de una veintena de cortometrajes: 'Herzog estuvo aquí', primer Premio en el Festival de Cine Visionaria 2020; 'Iguales'; 'Fin de', Premio del Jurado en el festival de Cine Visionarias 2019; 'Historia de la historia', 'Anita y Tomás', 'Caro Antonio' o 'Warhol estuvo aquí', premio al mejor Cortometraje en Visionaria Film 2016. Como responsable del Departamento de Arte destacan sus últimos trabajos realizados para la película 'The prado and the moon', el teaser '¿Qué estás pensando?' y el largometraje 'El último verano'.

Silvia Sánchez Horna, productora ejecutiva y directora de producción de las productoras Kino-Pravda e Imaco89, pertenece al Clúster Audiovisual de Canarias y a la Asociación de Mujeres Cineastas y Audiovisuales (CIMA). Nacida también en Gran Canaria, actualmente se encuentra trabajando en la fase de post producción de la película 'Voy a desaparecer', rodada en Gran Canaria, que pronto se estrenará en la gran pantalla. Su amplia trayectoria abarca el buen número de producciones, como los cortometrajes 'Meteroro' (2023) y 'Lovebirds' (2021), del director Víctor Moreno; el largometraje 'The Prado & The Moon' (2021); el cortometraje de Realidad Virtual 'Cristobal Colón: El Mar Tenebroso' (2021); el cortometraje 'Océano', seleccionado en el Festival de Cine Internacional de Las Palmas 2020, y el cortometraje 'Insight' (2017), seleccionado en el Festival internacional de Cine de Las Palmas 2018.

Como responsable de la producción para proyectos de Publicidad ha trabajado en los spots: 'Mucho por Vivir' para el Gobierno de Canarias; '6 artistas, 6 museos' para el Cabildo de Gran Canaria; 'La Isla del Futuro' (2020); 'Gran Canaria te inspira', para el Patronato de Turismo; el video corporativo para la Fundación 'Pequeño Valiente' (2019) y el vídeo promocional 'Gran Canaria, Isla de Cuento', para el Patronato de Turismo de Gran Canaria, que recibió varios premios internacionales, como la Medalla de Oro Mundial de los Premios de Televisión y Cine del Festival de Nueva York en la categoría Turismo; premio al Mejor Vídeo Turístico y Mejor Vídeo corporativo, en los Premios de Medios Corporativos y Televisión de Cannes (Francia), y el primer Premio del Festival de las Nuevas Tendencias en Comunicación Audiovisual y el primer Premio de los Das Golden, en la Feria de Turismo de Berlín.

Sara Cabrera, especialista de producción en Vestuario, cuenta con un amplio currículum de trabajos en producciones internacionales, como 'The Abyss'; 'The Mother', 'Bourne 5', 'Wild oats' y 'Exodus' de Ridley Scott. Además de producciones nacionales, como las películas 'Cerdita', de Carlota Pereda; 'La Casa de los Cáctus', de Carlota González-Adrio; 'El amor se hace', de Paco León; en la serie 'Elite', de Dani la Orden, y en varias producciones del director Fernando González Molina, como fue en la serie de televisión 'Paraíso' y en las películas 'El legado de los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta'. También trabajó como asistente de vestuario en '4 latas', de Gerardo Olivares; 'El guardián Invisible', 'Cognitio', 'El cuaderno de Sara; en la superproducción 'Palmeras en la nieve', de Fernando González Molina, 'Cien años de perdón' y 'REC 4. Apocalipsis'.