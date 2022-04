Un vino dorado y dulce, elegido como el mejor de Canarias de 2022

Pagos de Reverón naturalmente dulce, elaborado por Eugenio Reverón Sierra, de la Denominación de Origen Abona (Tenerife), ha sido reconocido con el premio al Mejor Vino de Canarias 2022 en el Concurso Oficial Agrocanarias que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

Así lo anunciaron en la mañana de este miércoles, 27 de abril, en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y el director del ICCA, Basilio Pérez, tras el fallo del jurado de una edición que contó con la participación de 151 muestras pertenecientes a productores de toda Canarias con Denominación de Origen (DO), elaboradas y embotelladas en el archipiélago.

En cuanto a los galardones, la distinción especial a la Mejor Imagen y Presentación 2022 ha recaído en el vino Presas Ocampo Origen, en la categoría de vinos tintos jóvenes/tintos barrica, de la DO Tacoronte Acentejo, elaborado por Viticultura San Juan S.L. La Gran Medalla de Oro y Mejor Vino Ecológico de Canarias 2022 para Momentos, en la categoría de vinos de crianza, de la DO Valle de Güímar y elaborado por Bodegas Ferrera SL. Por último, la Gran Medalla de Oro y Mejor Vino Elegido por los Enólogos de Canarias fue a parar al Agala Altitud 1318, en la categoría de vinos blancos secos jóvenes/blancos fermentados en barrica, de la DO Gran Canaria y elaborado por Bodegas Bentayga 1985 S.L.

La consejera Alicia Vanoostende puso de manifiesto la variedad, riqueza y calidad de los vinos de las islas, realzando el papel de la viña “en su perspectiva ambiental, como cortafuegos, contra la erosión de los suelos y, sobre todo, su contribución paisajística, de incalculable valor”. Asimismo, señaló que es “fundamental seguir concienciando al consumidor de la importancia del producto local, porque detrás de ese producto existe economía y desarrollo rural”. “Desde la Consejería seguiremos apoyando de forma decidida a la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, a todos los agentes del sector primario, mejorando las ayudas del POSEI, y con el propósito de que cada vez sea mayor la presencia de los vinos de las islas en nuestras mesas”, señaló Vanoostende.

El director del ICCA, Basilio Pérez, explicó que el objetivo de Agrocanarias “se centra en la mejora de la calidad y promoción de los vinos, facilitando un distintivo de calidad a las producciones galardonadas y dándole credibilidad al sector ante un consumidor cada vez más exigente”. En este sentido, añadió que, “a la vista de los resultados de ediciones anteriores, este concurso se ha constatado como una herramienta eficaz para la promoción del sector; felicito a todas las bodegas participantes y agradezco el trabajo de bodegueros y viticultores”.

Cabe recordar que un total de 22 catadores, entre los que se encuentran técnicos, periodistas, sumilleres o blogueros especializados en gastronomía, evaluaron, según la tipología del vino, a 49 blancos secos jóvenes/vinos blancos fermentados en barrica; 50 tintos jóvenes/tintos barrica; 4 semisecos; 26 semidulces; 4 dulces; 1 malvasía dulce; 9 rosados secos; 1 vino de tea; 2 espumosos; y 5 de crianza.