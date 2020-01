Agenda cultural para este fin de semana en La Laguna

'Tenerife shorts'

FECHA: 23 y 26 de enero

LUGAR: Teatro Leal

HORA: 18.30 horas y 17.00 horas

El Teatro Leal acoge las jornadas de apertura y cierre de la séptima edición del Festival Internacional de cortometrajes ‘Tenerife Shorts’, que este año se celebra por primera vez en La Laguna. Esta edición contará con 45 cortometrajes de todo el mundo, de los cuales 22 serán proyectados en el Teatro Leal y serán de proyección gratuita.

La competición canaria de Tenerife Shorts tendrá lugar el 23 de enero, a las 18. 30 horas, mientras que la apertura oficial se producirá a las 21.00 horas, con la proyección de los cortometrajes Mind My Mind, Nimic y No, I don’t want to dance!. El día 26, será la clausura del festival con Family shorts un especial para toda la familia de una hora de proyección, compuesta por 14 cortometrajes de animación.

‘Bárbaros’, de Troysteatro

FECHA: 24 de enero

LUGAR: Teatro Unión Tejina

HORA: 20:30 horas

La compañía de teatro universitario Troysteatro interpreta en el Teatro Unión Tejina ‘Bárbaros’, una adaptación de ‘La llegada de los bárbaros’ escrita por el reputado dramaturgo español José Luis Alonso de Santos.

La obra muestra a dos personajes enfrentados. Un ‘hombre gris’ se sienta en un banco y empieza a leer el periódico, custodiado por un vigilante de seguridad, que le explica que nadie puede sentarse en él y que ha infringido las normas, enfrentándose a él con el público como testigo. De esta manera se representa una alegoría del dominio, el poder y la dependencia con el temor del castigo por no cumplir cada uno su función de manera diligente.

'El eunuco'

FECHA: 25 de enero

LUGAR: Teatro Leal

HORA: 21.00 horas

El Teatro Leal acoge esta hilarante comedia interpretada por artistas de la talla de Kike Pérez, Mari Carmen Sánchez, Mingo Ruano y Jabicombé, entre otros. Una divertida obra de Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez adaptada y dirigida por Mingo Ruano en la que nueve personajes, enloquecidos por el amor, el dinero, la pasión, el orgullo, los celos y los equívocos se entrecruzan en un montaje que transita por el teatro clásico grecolatino y el musical y la comedia de situación.

‘Bandolero’ en Mousikê La Laguna

FECHA: 26 de enero

LUGAR: Sala de Cristal del Ex onvento de Santo Domingo

HORA: 11.00 horas

El reputado percusionista José Manuel Ruiz Motos, alias ‘Bandolero’, explicará a los asistentes de esta nueva cita de las masterclasses de Mousikê, los diferentes aspectos que deben conocer aquellos interesados en el mundo de la percusión, como el papel de esta disciplina dentro del conjunto de una banda; la importancia de los recursos como músicos en diferentes estilos (Flamenco, Fusión, Jazz y Pop); la versatilidad y los diferentes sets a usar, y los secretos para acompañar en diferentes palos del Flamenco.

'Conect-arte'

FECHA: hasta el 2 de febrero

LUGAR: Exconvento de Santo Domingo

Muestra que recoge las obras realizadas por personas pertenecientes a la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus familias (Funcasor), a la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21. Down Tenerife ya la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica (Afiten), que han participado en el proyecto Arteterapia de la Fundación DISA.