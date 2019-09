Artistas canarios como Eva Ruiz o Danny Romero actuarán en las fiestas del Cristo de La Laguna

Las fiestas del Cristo de La Laguna de este año acogerán la primera edición del festival La Laguna Click and Roll, con artistas que suenan a nivel nacional e internacional, con la idea de “crecer” y de consolidarse como un referente de la música canaria y nacional.



Artistas como Eva Ruiz, Sintagma Music o Danny Romero, entre otros, llegarán así a unas fiestas municipales que, según el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se han debido ajustar económicamente ante las estrecheces económicas del área de fiestas.



Fiestas concebidas “para todas las sensibilidad y edades” que se iniciarán el próximo jueves con la lectura del pregón, a cargo del exfiscal del Estado Eligio Hernández y se prolongarán hasta el 29 de septiembre.



Veinticuatro días de festejos en los que se sucederán más de medio centenar de actos populares y culturales, exposiciones y competiciones deportivas, además de las solemnidades vinculadas a la imagen del Cristo de La Laguna, que se incluirán junto al resto de actividades en un único programa y una única imagen.



Luis Yeray Gutiérrez ha señalado que a comienzos de mandato asumieron el área de fiestas con un presupuesto de 3.600 euros para afrontar seis meses, por lo que el equipo de gobierno debió modificar ciertos aspectos para afrontar las fiestas que restaban del año.



“Estas son unas fiestas que no buscan mayor cuantía económica para tener un mejor programa, sino ser bastante lógicos en el gasto y, a partir de ahí, intentar alcanzar acuerdos, como con la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST), para reducir cachés”, ha subrayado Gutiérrez.



Pese a todo, el concejal de fiestas, Josimar Hernández, ha indicado que el programa de actos en días festivos se ha incrementado, algunos de ellos “punteros” como el tradicional concierto de la OST, el Festival Sabandeños con artistas invitados de Venezuela o Cuba, o la noche del humor con el trÍo formado por Darío López, Kike Pérez y Aarón Gómez.



Las fechas clave de la próxima semana incluirán la Noche de las Tradiciones y, como novedad, también el Día de las Tradiciones, en el que varios grupos irán por las calles con ambiente “festivo y de parranda”, aparte de novedades pirotécnicas durante la noche del catorce.



“Este año tendremos el gran concierto del La Laguna Click and Roll Festival, que esperamos que se consolide como referente de la música canaria y nacional en el Cristo de La Laguna”, ha agregado el edil lagunero.



El coordinador de musicales de la Cadena SER, Alberto Palenzuela, ha afirmado que La Laguna es el “lugar perfecto” para traer ese primer festival por sus características, por el público y por cómo se consume la cultura y la música en la ciudad.



La séptima temporada del proyecto Click and Roll, según Palenzuela, recoge todo el talento canario que hoy en día vive “un momento histórico” con artistas como Efecto Pasillo, Don Patricio, Maikel Delacalle, Eva Ruiz o Danny Romero, y que se inició para establecerse como puente entre América y Europa.



Luis Yeray Gutiérrez ha querido también agradecer el trabajo “a contrarreloj” de todo el personal municipal para programar unas fiestas con “personalidad propia”, más participativas que en ediciones anteriores y cuya programación se basa en muchos casos en propuestas de los ciudadanos, como el día 13, cuando está previsto que las rondallas del municipio interactúen con los vecinos.