Carlota María Sosa debuta con ‘Ciclos concéntricos’

Carlota María Sosa Felipe presenta ‘Ciclos concéntricos’ este jueves 21 de septiembre, a las 19.30 horas, en el teatro del Círculo en la sede de Ruiz de Padrón, en la capital tinerfeña. En el acto se contará con la presencia de la autora, del editor Ángel Morales García, la escritora Ana María Beltrán García y el músico Ángel López Melo.

La obra de poemas, editada por Ediciones Aguere y Ediciones Idea, supone el debut de Carlota María Sosa en el panorama literario. El libro, de 236 páginas, se presenta en tapa blanda.

“Me gusta el simbolismo y la poesía mística. Llevo mucho tiempo estudiando el simbolismo, que es todo lo contrario a lo que he vivido en mi profesión. Esto otro siempre me llamaba, pero hasta ahora no pude dedicarle tiempo”, señala.

“La obra es un compendio de poemas, de varios temas, pero resulta evidente que me gusta sobre todo transcender las fronteras. Me gusta recordar que la poesía promueve el misterio que nos lleva más allá del día a día. Mi obra no va a lo superfluo, quiero trasmitir algo de luz, un mensaje que vaya más allá de lo cotidiano, aunque la vida es mezcla de blancos y negros”, añade la poeta.

“Me gusta la sencillez y la nobleza. La sencillez en el vivir y la nobleza en el pensar, ir más allá de lo efímero, transcender las fronteras del ser”, explica esta seguidora de la obra de San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Rumi, aunque sin dejar de reconocer que de la poesía en general le gusta toda. Tanto es así, que Carlota María Sosa ya está preparando una segunda obra de poemas.