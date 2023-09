Cecilio Pérez y Fernando Armas presentan sus últimas creaciones

Presentación por partida doble este miércoles en el Círculo de Amistad XII de Enero. Las novelas ‘El misterio de los Peña’, de Cecilio Pérez Yanes, y ‘El último mensaje’, de Fernando Armas Pérez, serán protagonistas el día 20 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, en el teatro del Recreo en su sede de Ruiz de Padrón.

Cecilio Pérez y Fernando Armas tienen en común que son del municipio norteño de San Juan de la Rambla. “Crecimos en el mismo entorno, nos hemos dedicado a la enseñanza, nos gusta la música y compartimos el amor a la literatura…”, señala el primero de los autores.

‘El misterio de los Peña’ (Ediciones Ibhuku, de 305 páginas, tapa blanda), es una novela histórica, que vio la luz en este 2023. Se trata de la quinta novela del autor. “La historia transcurre en Canarias, a mediados del siglo XX, entre los años 50 y 70, más concretamente en la isla de Tenerife, aunque el protagonista viene de Venezuela”, indica Cecilio Pérez.

Una nieta del protagonista, en el tiempo presente, empieza a investigar el pasado de su familia. Se trata de Adela, que visita la casa familiar antes de que tome posesión de ella el nuevo propietario. Entonces, de manera inesperada, el descubrimiento de una enigmática fotografía y los vagos recuerdos que afloraron de su niñez, la incitan a querer desvelar qué se esconde tras la decadencia de una de las familias más ricas y poderosas de Canarias. La tenacidad de la joven, a pesar del mutismo de muchos, hará que no desista en sus averiguaciones hasta completar las claves que le permitan desentrañar ‘El misterio de los Peña’.

‘El último mensaje’ es una obra autoeditada, en la que el autor se estrena en el género del suspense y la intriga. “Mi idea era debutar en la literatura para adultos probando en el género detectivesco-policíaco porque me gusta y porque sigo a autores como Preston y Child”, dice Fernando Armas.

Licenciado en Filología Inglesa, el escritor trabaja actualmente en la versión en inglés de la novela. ‘El último mensaje’ es una obra de intriga que tiene lugar en la ciudad ficticia de Sylvanville, localizada en el centro de Estados Unidos, donde se desarrolla la historia de suspense que hará dudar al lector en todo momento.

Después de años de alejarse, dos amigos de la infancia, Anna Harrington y Michael Whitmore, se reencuentran en su ciudad natal por primera vez en mucho tiempo. Tomando café y recordando, intercambian actualizaciones sobre sus vidas y carreras. Ella, una exitosa reportera, investiga una serie de asesinatos extraños en la zona, mientras que él, un escritor luchando por mantenerse a flote, busca inspiración para su próxima novela.

“Me resultó sencillo ambientar la novela en Estados Unidos debido a mi formación y haberlo hecho me está facilitando las cosas a la hora de traducir el relato al inglés”, señala Fernando Armas.

“Para mi esta novela ha supuesto un desafío, porque es una historia que me ha obligado a trabajar mucho la psicología de los personajes. De momento, los lectores que he tenido me han hecho una crítica positiva, pues la novela se lee rápido, engancha. Estoy muy contento con el resultado”.