María Elvira Febles presenta el ‘Otro sol’, su nueva novela

María Elvira Febles presenta la novela ‘Otro sol’ este jueves, a las 19.00 horas, en el teatro del Círculo de Amistad XII de Enero, con entrada libre. El nuevo libro ha sido editado por Canariasebook en este 2023.

María Elvira explica que esta nueva creación “está basada en hechos reales, en el sentido de que parto del choque cultural entre isleños y extranjeros, pero luego juego con los personajes. Hice entrevistas, aunque la protagonista es una persona cercana, pero sin llegar a ser una biografía. El punto de partida son las experiencias de esas personas que llegan de fuera, con las que a veces ha habido choques. En el caso de la protagonista lo vive con mucho dramatismo. Me parecía una historia interesante”.

“Parto de una pareja protagonista, aunque la historia se centra más en ella. Es austriaca, de Viene y su lengua es el alemán. Luego tenemos un grupo de amigas que ella va haciendo y otros personajes extranjeros secundarios”, añade María Elvira, que crea una historia en tiempo presente en la isla de El Hierro, de la que es natural.

“Como herreña, yo formaría parte de ese grupo de personas que ve llegar a gentes de otros lugares, con otra lengua, con sus costumbres, con otra forma de ver el mundo. En el libro se hace un análisis muy profundo de todo esto. El extranjero habla de su experiencia, pero los isleños muchas veces no le comprendemos. Por otro lado, El Hierro está muy presente a través del lenguaje, como en mis otras obras”.

“Esta historia me estaba rondando la cabeza desde hacía unos años, pero fue en los dos o tres últimos cuando empecé con las notas y a leer sobre el choque cultural. Luego no me costó mucho componer la historia. Se puede decir que fluyó. Está escrita de forma muy sencilla. Tenía clara la historia, sabía lo que quería contar. Esto pasó tras hablar con bastante gente. Muchas veces es difícil armar el puzle, lograr que las piezas encajen y no caer en contradicciones, pero en este caso la historia resulta creíble, tiene unidad”.

La portada nació de una idea que surgió de un trabajo conjunto con la editorial. Se muestra un cielo sin nubes con un sol, pero con un toque abstracto. La autora señala al respecto que “el sol es muy importante en la obra. Para la protagonista el sol de Canarias es violento, le produce malestar, pues ella viene de un lugar donde el sol no es tan agresivo. Este sol es el símbolo de otra vida. Ella viene de Austria donde es algo más suave, algo que acaricia, algo bondadoso, pero aquí se encuentra un sol agresivo. En alemán, sol es femenino, al contrario que en nuestro idioma”.

María Elvira Febles Padrón nació en El Hierro. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, actualmente se dedica a la docencia: es profesora de Lengua y Literatura en un centro de Educación Secundaria. Además, coordina un club de lectura e imparte talleres de escritura creativa para niños y adultos.

En 2004 publicó ‘Simón, el lagarto gigante’, un cuento infantil que narra los peligros que pueden conducir a la extinción del Gallotia Simonyi, así como los intentos por recuperar esta especie. Este cuento está traducido al alemán: ‘Simón, die Rieseneidechse von El Hierro’.

De su interés por conocer y recuperar el patrimonio cultural y de su fascinación por las palabras, en especial las que caracterizan el habla de su isla, surgió ‘La isla de ayer’, publicada en 2018. En ‘Isla de mujeres’, publicada en 2020, la época y el escenario son los mismos de la obra anterior, pero aquí se pone el foco en ellas: las mujeres. En 2020 participa en la antología ‘Microfantabulosas’, que recoge textos de escritoras españolas e hispanoamericanas que se dedican a la microficción.

Con ‘La isla diversa’ gana el concurso de Canariasebook al mejor cuento didáctico. Un texto para conocer las islas y para conocernos a nosotros; un relato a favor de la unidad, la solidaridad, el encuentro, la convivencia, con muchas islas o solo una, pero diversa.

‘Otro sol’ es una mirada diferente a la isla de El Hierro. Una tierra observada con otros ojos, los de alguien que viene de fuera: la extraña, la extranjera, la otra, la que no es de aquí. Todo es distinto en esta nueva vida de la protagonista, incluso el sol, del que tendrá que protegerse. ¿O no es el sol lo que le hace daño? ¿Cómo nos ven los que llegan de lugares con otras costumbres, otra lengua, otras tradiciones? ¿Podemos entendernos a pesar de las diferencias?

En ‘Tisamar’ desarrolla una propuesta original de José I. Delgado Perdomo, conocido corredor tinerfeño de ultramaratones que, después de varios años realizando los recorridos más duros en distintos lugares del mundo, encontró en el volcán Tisamar, en la isla de El Hierro, la meta deseada.