El denunciante del caso Reparos achaca los ataques a su abogada “al desespero de Coalicion Canaria”

Santiago Pérez, concejal lagunero de Urbanismo y denunciante del caso Reparos, considera que la noticia de la contratación de la abogada Sandra Rodríguez por el Ayuntamiento de La Laguna "es una información prefabricada por Coalición Canaria (CC), que tiene el hábito de apuntar a sus adversarios políticos para que determinados periodistas se presten luego a apretar el gatillo de las medias verdades y las calumnias", como aseguró en unas declaraciones.

"Hay una calumnia explícita en la información", añadió Pérez, "y voy a hacer con ella lo que se hace en un Estado de Derecho", ha explicado en relación a un artículo publicados en un medio local.

El concejal dejó claro que la contratación de abogados externos por los ayuntamientos es una práctica legal que se viene haciendo de forma recurrente en los últimos años, "y lo que nosotros hemos hecho es cambiar la gestión para generar ahorros y economías", aseguró Pérez.

Así, los contratos que se han hecho a Sandra Rodríguez son legales, "pero, además, no se han hecho pleito a pleito, sino mediante un contrato para que al amparo del mismo, durante todo un año, representara al Ayuntamiento en numerosos procedimientos, lo cual ha significado un considerable ahorro a las arcas municipales", afirma. Esta información, según el concejal, es la que ha obviado el periódico El Día, al sostener en una noticia que era una contratación "a dedo".

Asimismo, el concejal defendió que la abogada "es una profesional con experiencia y solvencia" y explicó que no ha sido "mi defensora, porque yo no he sido nunca acusado ni investigado por mucho que el periódico citado se dedique a intoxicar con medias verdades al respecto".

Pérez recordó que han sido "denunciantes, no del Ayuntamiento de La Laguna, sino de personas que han incurrido en una práctica delictiva continuada, habitual, establecida, que son Fernando Clavijo y José Alberto Díaz", quienes asegura que "están desesperados porque el caso Reparos tiene una extraordinaria envergadura jurídica. Y estas son las represalias".

El concejal de Urbanismo de La Laguna expresó en sus declaraciones que todo forma parte de una campaña "que va in crescendo porque el caso Reparos, que es de una gravedad extraordinaria, los tiene nerviosos". Pérez concluyó que "Fernando Clavijo y José Alberto Díaz se han comportado como personas aficionadas a la práctica delictiva continuada en detrimento de los intereses públicos, de la legalidad y de la buena gestión del dinero de los contribuyentes laguneros".