La tránsfuga que apoya la censura en Santa Cruz denuncia su expulsión de Cs por no hablar con ella, pero tampoco les coge el teléfono

La concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso, que ha presentado una moción de censura junto a CC y PP para desbancar de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández, ha elevado una demanda contra Ciudadanos (Cs) ante la decisión de ese partido de expulsarla definitivamente por desatender la petición expresa de no firmar ninguna moción contra el actual equipo de gobierno de la capital tinerfeña. Alonso considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales en la notificación de su expulsión por entender que no se han cumplido los trámites de comunicación y audiencia. La concejala afirma que nunca ha recibido orden concreta, expresa e inequívoca de la dirección del partido de no apoyar una moción de censura contra Hernández, al tiempo que ella misma y diferentes dirigentes de Ciudadanos confirman que la concejala ha rehusado contestar las repetidas llamadas que le han cursado desde la dirección de Cs a partir de abril sobre esta cuestión.

Recordar que las razones que propician la presentación de las moción de censura han generado polémica entre las formaciones implicadas en esta operaciónpolítica, que previsiblemente supondrá la recuperación del bastón de mando del Consistorio por parte de José Manuel Bermúdez -con el apoyo del PP y del voto de Alonso, después de un año en la oposición y tras deempeñarse como regidor santacrucero entre 2011 y 2019.

En este sentido, Bermúdez ha restado importancia a determinados posicionamientos políticos de la concejala tránsfuga que la ubican muy cerca de planteamientos de extrema derecha. También han resultado sorprendentes las manifestaciones del portavoz municipal del Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra en relación a Coalición Canaria, a la que brincará su apoyo para la moción.

A juicio de la concejala considerada tránsfuga, y cuya calificación como tal forma parte casi exclusiva del orden del día del pleno extraordinario de la Corporación municipal previsto para mañana miércoles, la decisión del partido se basa en una infracción inexistente que vulnera los derechos fundamentales de asociación y tutela judicial reconocidos en la Constitución. Defiende la suspensión cautelar de su expulsión, porque lo contrario resultaría un "atropello" a sus derechos políticos y una "absoluta falta de respeto", con "descalificaciones personales, incluso calumniosas", que han dañado "gravemente" su imagen, sostiene en un despacho remitido por Europa Press.

Alonso reafirma se posición subrayando la coherencia de su posición ante una moción que coincide, apunta, con las directrices sostenidas por Ciudadanos de evitar pactos de gobierno o acuerdos para sostener gobiernos con Unidas Podemos.