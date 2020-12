Santa Cruz de Tenerife, la ciudad canaria con más casos activos de COVID, pide al Gobierno "que se replantee" las restricciones a la hostelería

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, mantuvo en la tarde de este jueves una reunión, con carácter de urgencia, con representantes del sector de la restauración del municipio ante la aplicación de las normas decretadas por el Gobierno de Canarias en su lucha frente a la crisis sanitaria originada por la COVID-19.

Bermúdez tacha de "inaplicable" las restricciones impuestas por el Ejecutivo regional a la hostelería, donde se pueden reunir hasta cuatro personas en una misma mesa, pero solo convivientes.

Los empresarios trasladaron su preocupación por la aplicación de las restricciones en la hostelería y las ayudas al sector al alcalde, que estuvo acompañado por el séptimo teniente de alcalde y consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, y por vía telemática con el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, y por la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso.

Guerra trasladó a los empresarios la intención del Ayuntamiento “de agilizar el pago de la totalidad de las ayudas que se pidieron a comienzos del confinamiento; hablamos de más de seiscientas que cumplen los requisitos, e intentaremos que se ingresen antes del 31 de diciembre”. “Si hay un momento en el que hay que hacer un esfuerzo, está claro que es ahora. Hemos planteado la situación a las áreas de Tesorería e Intervención y estoy convencido de que podremos realizar los pagos de las ayudas”, añadió el alcalde.

Bermúdez se puso a disposición del sector para la coordinación de medidas, dentro de las competencias municipales, que supongan un alivio económico para muchas empresas a partir de la publicación en el BOC de las nuevas restricciones para Tenerife. El alcalde se mostró muy preocupado, ya que “en la reunión que mantuvimos este martes los 31 municipios de la isla con el Gobierno de Canarias y Cabildo, no pensé que las normas que iban a dictar fueran de este tenor para el sector empresarial, ya que suponen un durísimo golpe. Por eso le hemos exigido un plan de rescate al comercio y restauración de la isla”.

“En la carta que le he enviado al presidente del Gobierno de Canarias le pedí que se replanteara el tema de los dos convivientes en las terrazas, ya que eso no tiene ningún sentido; es inaplicable, porque creo que no se ha puesto en ninguna comunidad autónoma”, y prosiguió advirtiendo que “estamos ultimando las autorizaciones ‘express’ para las terrazas de bares y restaurantes que no las tengan en la actualidad. El objetivo es que algunos puedan mantenerse abiertos los próximos 15 días, porque si no va a suponer el cierre de muchos de ellos”.

Autorizaciones "express" de las terrazas

Sobre el procedimiento para las autorizaciones "express" de las terrazas, el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, explicó que “hay determinadas medidas que está adoptando el gobierno que no tienen mucho sentido, como es la reducción del aforo de las terrazas. Vamos a simplificar la gestión con una comunicación, por lo que no hará falta de autorización previa de Urbanismo, que hará el negocio que esté interesado a través de un formulario que se colgará en la web municipal”.

Desde el punto de visto de la Seguridad, Evelyn Alonso le trasladó a los empresarios la disposición absoluta de su área anunciando que “hemos pedido refuerzos de Policía Nacional, Guardia Civil y si fuera necesario hasta a la UME. Hemos establecido el servicio obligatorio de refuerzo en la Policía Local, para hacer horas extraordinarias todas las que se puedan, para intentar cubrir todos los servicios que fueran necesarios”.

Por último, ambas partes han quedado en estar en contacto durante los próximos días ante la gravedad de la situación, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino por las consecuencias económicas que pueden acarrear a un sector productivo esencial en el municipio.