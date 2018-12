Asier Antona (PP): "No solo veo la posibilidad de pactar con el PSOE, sino que también la apoyo sin líneas rojas"

Asier Antona ya se aproxima a los tres años al frente del PP canario tras la dimisión de José Manuel Soria a raíz de los llamados papeles de Panamá. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en una universidad del País Vasco, el diputado regional palmero será en mayo próximo -si no ocurre nada inesperado- candidato a la presidencia del Gobierno canario, por primera vez, lo cual se convertirá en una vara de medir para mantener el liderazgo en el partido en las islas.

Entrevistado por Tenerife Ahora, el líder popular no deja títere con cabeza en CC, a la que culpa, por su "desastrosa gestión", de la "alarmante realidad" socioeconómica de Canarias. Por aquello de que si el partido CC gobierna solo es porque otros partidos lo apuntalan, justifica su apoyo a los presupuestos de Fernando Clavijo para 2019 porque han incorporado mejoras solicitadas por los populares y porque "bloquear las cuentas autonómicas no sería bloquear a Coalición, sino a los ciudadanos canarios".

Antona presenta al PP como un partido "moderado" y única alternativa posible en el centro derecha en Canarias, tras tachar a Vox de "extremista y populista" y ni mencionar a Ciudadanos (Cs) en la entrevista. Dice estar preocupado por que el PSOE canario, con el que asegura que le gustaría un pacto de gobierno para desbancar a CC, sea ahora "rehén de Nueva Canarias (NC)" para una "triple alianza" con Podemos. También explica que el PP ha apoyado la Ley de Memoria Histórica de Canarias porque "es fruto del consenso, y no de la imposición, como la de Zapatero".

El PP, aunque sostiene a CC en el Gobierno canario, le ha leído la cartilla en el Parlamento regional en los últimos plenos, reprochándole que Canarias esté a la cola en todos los indicadores socioeconómicos en España y, en algunos casos, en Europa. Por ejemplo, con las listas de espera en la sanidad... ¿Estamos condenados a que no se solucione este problema?

Se acaba de conocer un informe del Ministerio de Sanidad que pone a Canarias en la cola de España por más espera para una intervención quirúrgica. Y eso se debe, sin lugar a dudas, a la pésima y desastrosa gestión que hace el Gobierno de Canarias. No es un problema de recursos económicos: Canarias tiene los mismos per cápita que la Comunidad Autónoma de Madrid y, sin embargo, multiplicamos por cuatro los tiempos de espera para una operación, una prueba o una consulta especializada.

Pero ¿cuál es la solución, aparte de las urnas?

El PP ha presentado un plan de choque contra las listas de espera que ha sido elaborado por profesionales de trayectoria impecable y experiencia, no solo en el nivel asistencial sino en la gestión sanitaria, y hemos puesto sobre la mesa una serie de medidas. Por cierto, el señor Baltar ha dicho que lo comparte en el 98%. Yo me conformo con que nos copie el 50% de las medidas que propone el PP. El objetivo es que los canarios tengan que esperar menos de 30 días para pruebas complementarias, menos de 60 para una consulta con el especialista y menos de 90 días para una intervención quirúrgica.

La vivienda es otro asunto donde no levantamos cabeza. Decenas de miles de canarios quieren tener acceso a una, y desde hace años ya no hay prácticamente ninguna promoción pública, pues se ha optado por subvencionar el alquiler. Pero muchos miles de canarios ven que se les va la vida y no logran esa casa... ¿Qué solución tiene el PP para eso?

El Gobierno canario en esta materia ha sido también un absoluto desastre. Hay en torno a 40.000 familias canarias esperando por una vivienda digna, según los observatorios independientes, porque el Gobierno canario a día de hoy no tiene ningún tipo de registro de demandantes actualizado. Por eso hemos presentado un plan de acceso a la vivienda. Creemos fundamental que el Gobierno canario se tome muy en serio este asunto, y para ello tiene que poner en marcha o actualizar el Plan de Vivienda, pues seguimos con el plan de 2012 y las rentas del Plan Estatal.

Los datos de población en riesgo de pobreza y pobreza se mantienen en porcentajes alarmantes en Canarias. Ya no los pone en duda ni el propio Gobierno de Clavijo. ¿Cómo se entiende que hayamos llegado a este nivel de miseria con un turismo que ha batido récords en los últimos años?

El VIII Informe del Estado de la Pobreza y Exclusión Social en España indica que tenemos las mayores tasas de exclusión social, y otro informe de Unicef indica que tenemos los mayores datos de pobreza infantil de toda España. Estas cuestiones no son un asunto improvisado. Tenemos una realidad social alarmante, en una sociedad canaria en la que tenemos los mejores recursos de la historia, pues los últimos Presupuestos Generales del Estado, los de 2017 y 2018, han sido los más importantes de la historia para Canarias. Tenemos una economía que crece por cuarto año consecutivo y un PIB en torno a los 42.600 millones de euros anuales, más una economía y un Gobierno autonómico que genera un superávit de 598 millones.

O sea, que por falta de fondos públicos y de datos macroeconómicos no será.

Así es... No es un problema de recursos económicos sino de gestión. En cuanto a la pobreza, lo que hay que hacer es lo que no ha hecho el Gobierno canario. No hace falta tener un Comisionado que lo único que hace es pasar papeles, sino una estrategia rigurosa, seria, de lucha contra la pobreza. El Gobierno de España con el PP dejó destinados para Canarias 30 millones para luchar contra la pobreza, y un Gobierno central que se llama de izquierdas, sensible con este asunto, el que preside Pedro Sánchez, no ha dispuesto todavía esos recursos para Canarias, que estaban presupuestados para 2018. Con la pobreza, el Gobierno de Canarias tiene que ponerse las pilas, y no cabe ningún tipo de disculpa, ni envolverse en la bandera del victimismo. Este Gobierno canario de CC hace aguas por todos lados en cuanto a asuntos sociales y es así porque no tiene una clara planificación y gestión para luchar contra este problema.

En educación, más de lo mismo, siempre a la cola...

En efecto, tenemos los peores datos en abandono y fracaso escolar. Nuestro sistema educativo está a la cola en Europa. Y la educación es la base de todo. Cuando hablamos de economías competitivas, de luchar contra la pobreza y el desempleo juvenil, hay que hablar de formación y educación. El señor Clavijo se comprometió en su discurso de investidura, en 2015, a una serie de medidas y no ha puesto en marcha ninguna, como la inclusión del bilingüismo en las aulas. El señor Clavijo ha estado más preocupado por incorporar los e-Sports que por esa otra prioridad. Y luego tenemos el problema de que estamos formando a jóvenes para empleos que no existen en el mercado laboral, en el que, por el contrario, hay empleos para los que no estamos formando a nuestros jóvenes. Y se deben buscar estas sinergias.

¿Esa es la causa de que determinados empleos cualificados en el sector turístico no los ocupen los canarios?

Sí. Si preguntamos a directores de hoteles por su plantilla, nos podemos encontrar con que nos dicen que de 100, 200 o 300 personas, canarias son pocas, porque no hay canarios formados para ese motor económico. Algo estamos haciendo mal. Y un ejemplo de ello es que el Servicio Canario de Empleo, el órgano que debe insertar a los desempleados en el mercado laboral, solo logra insertar a uno de cada cien parados. Hay que darle una vuelta de calcetín a ese servicio.

En el diagnóstico parecen coincidir muchos partidos. Pero muchos ciudadanos se preguntan a quién votar para cambiar esta realidad socioeconómica, si a los tres grandes partidos que han gobernado las instituciones de las islas o a las nuevas formaciones...

CC lleva tres décadas en el poder, con un Gobierno actual que está agotado y agotando, y agotador para los ciudadanos. CC está al final de un ciclo político. Frente a eso, los ciudadanos se tienen que plantear en mayo que la alternativa a CC puede ser el bloque de izquierdas -con el PSOE, los nacionalistas de Nueva Canarias y una izquierda extrema radical como Podemos- o un partido moderado como el PP, que sabe muy bien cuál es la hoja de ruta. No hay más alternativas. Vamos a presentarnos como la alternativa a CC, porque no solo nos quedamos en un diagnóstico sino que hacemos propuestas para resolver los grandes problemas de Canarias. Y el PP ha demostrado que donde ha tenido responsabilidades de gobierno ha hecho las cosas bien en las grandes cuestiones, aunque también nos hayamos equivocado.

En su análisis de las opciones para votar en mayo en Canarias se ha dejado fuera a Ciudadanos y al emergente Vox, del que tanto se habla ahora, y más tras las elecciones andaluzas... ¿Por qué no los tiene en cuenta?

Con Vox tengo que ser claro: España es un país moderado y tiene que huir de los extremismos, pues nunca han sido buenos. Estamos celebrando este año el 40 aniversario de la Constitución, periodo que ha sido el de mayor progreso económico y social de nuestra historia, porque fuimos capaces de huir de los extremismos ideológicos y ponernos de acuerdo. Ni los extremismos populistas de izquierdas, como los de Podemos, ni los extremismos populistas de derechas, como Vox, van a resolver los problemas que tenemos en nuestro país, sino partidos que han generado desde el centro político la moderación, los que han construido este país. Y uno de esos referentes sin duda es el PP.

Así que no le gusta a usted nada ni Podemos -que ya es consabido- ni Vox.

No, por supuesta. Nada.

¿Y tampoco ve posible en 2019 un pacto entre PP y PSOE en Canarias?

No solo veo esa posibilidad, sino que también la apoyo. Yo lo hice en La Palma, cuando fui presidente insular del PP, y pactamos con el PSOE en 10 de los 14 ayuntamientos, y en el Cabildo. Así que he demostrado con hechos que ese pacto es posible. Y fue una experiencia altamente positiva para la isla. Y cuando hablamos de regenerar la vida política en Canarias, esto significa que quienes llevan 30 años gobernando pasen a la oposición y oxigenemos la vida política en Canarias. El PP no va a poner ninguna línea roja al PSOE...

Nunca mejor dicho, la línea roja...

Es que estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Con quien nunca vamos a hacerlo es con los extremismos. Nunca. Y el extremismo de izquierda radical está en las antípodas del modelo político, de sociedad y económico que el PP tiene. Pero con los partidos moderados, el PP está deseoso de llegar a acuerdos.

Asier Antona, en una intervención como portavoz del grupo Popular en el Parlamento de Canarias

Algunos votantes de Podemos no se sienten identificados con esa etiqueta de extremismo radical que se le da al partido desde el centroderecha y, a veces, desde el propio PSOE... ¿En qué percibe usted esa radicalidad tras el proceso de maduración que ha tenido la formación de Pablo Iglesias desde su nacimiento?

En que los propios dirigentes dicen que su modelo es el de la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Errejón decía que ese es el modelo a seguir, porque allí los venezolanos comen tres veces al día. Por tanto, es el polo opuesto, radicalmente opuesto a lo que defiende el PP también en materia de libertad. Vemos todos los días en el Congreso y en el Senado cómo esta gente de Podemos, aprovechándose del sistema, pretende boicotear y romper el sistema. Voy a combatir con todas mis fuerzas que esta gente no tenga responsabilidad política en Canarias.

Precisamente, tampoco una parte de votantes de Podemos se identifica con el chavismo. Pero la realidad es que PSOE, Podemos y NC desean una alternativa a CC en Canarias que no pasa por aliarse con el PP...

El PSOE de Canarias está sumiso, bajo el dictado de NC y Podemos. Ángel Víctor Torres es rehén de Román Rodríguez. Esa triple alianza me preocupa. Aquí hay un bloque de izquierdas que pretende seguir los mismos pasos que a nivel nacional, que lo único que ha traído -lo dice también la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el último informe del BBVA- son luces de alarma, de incertidumbre, para la economía. Y yo no quiero una nueva crisis como la de Zapatero, no quiero un Zapatero II. Y creo, por tanto, que es bueno que busquemos un modelo moderado para el futuro de Canarias.

Ese bloque de izquierdas en España surge de una moción de censura contra Rajoy, que fue motivada por los escándalos de corrupción que salpican a su partido. ¿Qué le puede decir usted a los votantes o simpatizantes del PP, y a los ciudadanos en general, sobre este asunto para que no le haga perder más votos?

Primero que nada, tengo que decir que la corrupción me asquea verla en mi partido. Y tristeza. Esos casos han hecho un daño irreparable al PP, han sido una puñalada al corazón de mi partido. Pero es verdad que el PP ha actuado con absoluta firmeza y se han tomado medidas legislativas, modificando incluso el Código Penal. Hay que luchar sin complejos, con todo el peso de la ley y con los instrumentos legales para que esos casos no se vuelvan a repetirse. Hay que erradicar de la vida política los casos de corrupción, afecten al partido que afecten.

¿No son una loza para usted, que no está imputado por nada, esas sonadas causas penales en su partido a escala nacional?

Sí, porque quiebran la confianza de los ciudadanos, y además estos pierden la confianza en la política. Por eso hay que convencer a los ciudadanos de que no todos los políticos somos iguales, que esto es una mínima parte de los que nos dedicamos al servicio público. Hay que valorar a la inmensa mayoría de cargos públicos y orgánicos del PP que trabajan día a día para defender el interés general. Y hay muchos políticos en pueblos pequeños que hacen ese esfuerzo sin cobrar un euro. Debemos valorar la política, porque desprestigiarla es desprestigiar al propio sistema, donde la mayoría son honestos.

CC se sigue manteniendo en el poder, no ya siendo la tercera fuerza más votada, sino que además gobierna sola desde hace dos años. ¿Por qué el apoyo del PP a los presupuestos de Clavijo para 2019?

Hemos analizado el drama social que hay en Canarias: 220.000 parados, más de la mitad sin prestaciones; 15.000 personas con discapacidad que no están reconocidas todavía; 22.000 dependientes que están fuera del sistema de la dependencia; 40% de pobreza; 150.000 niños y niñas bajo el umbral de la pobreza... Ante estos datos dramáticos, imagínese si encima no hubiera presupuestos aprobados.

¿Pero qué ha logrado el PP en esos presupuestos para respaldarlos en manos de CC?

Hemos logrado engordar las partidas para políticas sociales, para la sanidad y para la educación. Y hemos rebajado el IGIC de forma selectiva. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2019 no se va a pagar nada en cualquier factura de una empresa de asistencia para cuidar a personas dependientes en general. En la factura de la luz, gracias al PP, no se pagará IGIC, y se ampliará la tarifa plana de autónomo a dos años, la de 50 euros. Y hemos bajado medio punto el tramo autonómico del IRPF. Es decir, la revolución fiscal, la bajada de impuestos, es importante gracias a mi partido.

Bajar impuestos y mantener el Estado del bienestar, ¿no pueden ser dos direcciones contrarias si no se hace bien?

A pesar de que la izquierda dice que no, reducir la presión fiscal es perfectamente compatible con apostar, apuntalar e impulsar el eje del Estado del bienestar. Solo para sanidad van más de 3.000 millones en el presupuesto de Canarias para 2019.

Es decir, que ustedes expondrán al electorado que apoyan por responsabilidad política los presupuestos autonómicos elaborados por CC.

Sí, vamos a forzar, a exigir al Gobierno canario que esas partidas que van para servicios públicos y políticas sociales en general plagien las medidas que hemos propuesto en esas materias desde el PP. Como le decía, si además de este drama social bloqueamos las cuentas de la Comunidad Autónoma, no se lo hacemos a CC sino al conjunto de los ciudadanos. La desidia, la falta de gestión, el fin del ciclo político de CC no pueden arrastrar a toda la sociedad. Por eso el PP hace de muro de contención, para que ese arrastre de final de ciclo no se lleve por delante a todos los ciudadanos.

En el Cabildo de Tenerife el PP no es necesario para aprobar los presupuestos, pero los ha apoyado. Hay quien pueda pensar que es preparar el terreno para pactar con CC después de mayo próximo.

No, aquí no hay ningún pacto con nadie, sino, como en el Parlamento canario, con la sociedad. Y si el PP en ese Cabildo ha votado en ese sentido es por responsabilidad, porque se han incorporado al presupuesto una serie de exigencias que hicimos para Tenerife. Y eso es compatible con nuestras críticas al problema de las carreteras que no resuelve CC. El PP no es Podemos, que se echa al monte, sino un partido responsable y de gobierno.

Carlos Alonso ha llegado a echar la culpa a su propio partido, CC, en el Gobierno canario del problema de los atascos en Tenerife.

Es lamentable, porque para tapar su ineficacia CC en Tenerife le echa la culpa a quien sea, incluido a su propio partido, al vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, a quien poco menos llamó inepto Carlos Alonso. Lo que está claro es que el Gobierno canario y el del Cabildo de Tenerife están tan colapsados como las carreteras de Tenerife.

Finalmente, ha habido reforma del sistema electoral, algo de lo que recelaban hasta los más optimistas. ¿Qué pueden suponer a partir de mayo estas nuevas reglas de juego más abiertas en el actual contexto social y político?

Después de las próximas elecciones, nos vamos a encontrar con un Parlamento canario más fragmentado, al que entrarán más fuerzas políticas. En este momento hay que hacer un esfuerzo para que este Parlamento regule con una ley esa disposición del nuevo Estatuto de Autonómica, para dar mayor seguridad jurídica a su aplicación. Y estamos en tiempo y forma para ello.

¿Qué le parece a usted lo ocurrido con el caso Grúas, las críticas de CC a la Fiscalía General del Estado y al TSJC por su actuación en esa causa que afecta a Clavijo, tras la pérdida del aforamiento con el nuevo Estatuto de Autonomía?

Ni un juez del TSJC puede venir al Parlamento a debatir en el pleno los presupuestos de Canarias ni yo como diputado me puedo poner en la sala del TSJC a emitir sentencia.

¿Lo han convencido a usted las explicaciones del fiscal jefe del TSJC sobre por qué su Fiscalía prefirió esperar a que entrara en vigor el Estatuto de Autonomía y devolver el caso al juzgado lagunero?

Siempre he dicho que respeto los tiempos, los procesos y los pronunciamientos de la Justicia. Solo discrepo a veces de que si los tiempos se alargan..., lo justo es menos justo, pero eso es para cualquier ciudadano de Canarias.

Si Fernando Clavijo es imputado en este caso, ¿qué hará el PP?

Cuando llegue, si llega, nos pronunciaremos. Porque no tengo toga, no soy magistrado ni juez sino diputado. Hay que dejar trabajar a la Justicia, a la que ayudamos muy poco con juicios paralelos.

El PP tiene algunos cargos públicos y dirigentes en Canarias que deberán afrontar un juicio oral como acusados. Así ocurre con Lope Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz y coordinador en la Ejecutiva regional que usted preside. ¿Cómo actuará en este caso el PP ante las elecciones que se avecinan?

Como he dicho, respeto a la Justicia y también a la presunción de inocencia. Pero además conozco muy bien a Lope Afonso, desde hace muchísimos años, y lleva en su ADN la honestidad por bandera. Estoy convencido de que nada ni nadie puede poner ningún tipo de mancha en su carrera política y personal, y creo firmemente, sin ningún tipo de duda, en su inocencia. Estoy por ello convencido de que más pronto que tarde se sabrá que todo esto que estoy diciendo va a ser así. El es uno de los pilares fundamentales del PP de Canarias.

¿Pero podrá repetir Afonso como candidato en 2019?

Depende del comité electoral y del debate que se haga al respeto.

El PP a nivel nacional no apoyó la Ley de Memoria Histórica aprobada en tiempos de Zapatero, pero sí acaba de votar a favor de una ley canaria en este sentido, que reconoce a las víctimas del franquismo y de la que desmarcó Podemos. ¿Por qué a aquella ley no y a esta sí?

Esta ley canaria es diferente de la nacional, aunque tengan la misma filosofía. La Ley Canaria de Memoria Histórica ha sido muy trabajada, muy consensuada, muy moderada, en la que no se ha hecho leña del árbol caído y ha conciliado muchas posturas. Pero en este 40 aniversario de la Constitución, mi reflexión es que España necesita mirar al futuro, romper los espejos retrovisores que nos hacen mirar al pasado. El pasado está muy bien para saber de dónde venimos, pero nos interesa a todos el futuro. Estas cuestiones no resuelven los problemas que tiene la gente, que quiere trabajo, que la sanidad funcione, que las políticas sociales lleguen a los que más lo necesitan, y un sistema educativo potente. Los debates sobre el pasado, más allá de lo que recoge esta nueva ley autonómica, lo que generan son cortinas de humo.

Pero en el Senado el PP se abstuvo recientemente de condenar el franquismo y de pedir ilegalizar las organizaciones filofranquistas (ustedes alegaban que también se prohibieran las de extrema izquierda populistas)...

Al fina, cuando las leyes se trabajan para tener consenso, pueden salir adelante. Pero cuando se tratan de imponer, y con una imposición ideológica desde posturas radicales y extremistas... Aun así, hay que hablar más de concordia y reconciliación que de remover el pasado.