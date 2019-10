Podemos no tiene "ni la más mínima inquietud" por la candidatura de Más País

El secretario de Organización de Podemos y candidato a diputado por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha afirmado este viernes que no tiene "ni la más mínima inquietud" porque la candidatura de Más País le pueda quitar escaños.



Alberto Rodríguez, antes de participar en un encuentro con militantes tras finalizar su periodo de baja por paternidad, ha asegurado que, a diferencia de "otros que todavía no lo han demostrado", Unidas Podemos dispone del aval de su trabajo en el Congreso dando voz a "la gente trabajadora" y al sector de la población "que peor lo está pasando".



El diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha insistido en que confía en el trabajo de su coalición electoral, que, a su juicio, "ofrece algo que el resto de fuerzas no", como ha dicho que es la coherencia y no haber robado "un solo euro".



"Cuento con el aval del trabajo desarrollado, de haber sido coherentes y de haber hecho después de las elecciones lo que dijimos antes", ha manifestado Rodríguez, quien ha agregado que "desgraciadamente" no todos los partidos pueden decir lo mismo.



Al ser preguntado por Más País, el partido de su excompañero de filas Íñigo Errejón, ha indicado que en España hay un sistema democrático en el que" todo el mundo tiene derecho a montar los partidos que quiera y a presentarse".



Asimismo, ha señalado que tiene "la conciencia tranquila" de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre y ha destacado que Canarias es un bastión para Podemos, ya que este partido fue el segundo más votado en las últimas elecciones generales.



No obstante, ha añadido que Unidas Podemos aspira a conseguir "aún mejores resultados" para asegurar que haya un gobierno progresista en España.



De lo contrario, ha continuado, si Unidas Podemos no tiene fuera suficiente es "evidente que estará servido sobre la mesa un gobierno de gran coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos".



"Nosotros tenemos la conciencia tranquila y sera el pueblo canario el que el 10 de noviembre ejerza su soberanía y decida quiénes van a ser sus representantes", ha apostillado.