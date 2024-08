El alcalde de Puerto de la Cruz (PSOE) cree que la censura por parte de ACP es “antinatura” y le acusa de “traición”

El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), ha acusado a la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) de “traición” y de aliarse con la derecha en una “moción de censura antinatura e injusta” y ha defendido la gestión de su gobierno al frente del ejecutivo local.

En una rueda de prensa tras conocerse que el hasta ahora socio del PSOE, la ACP, presentaría una moción de censura junto a Partido Popular y Coalición Canaria, González ha recordado que fue el PSOE el partido que ganó las últimas elecciones municipales y ha acusado al portavoz de ACP, David Hernández, de estar en un “bucle de mentiras y osadías”, a la par que ha afirmado que la moción de censura está firmada desde el 29 de julio y no desde hoy, como trasladaron los partidos firmantes.

Así, González ha defendido la gestión económica del PSOE y ha desmentido las acusaciones de la Asamblea Ciudadana Portuense sobre el ahogamiento financiero del municipio.

“Ahogar económicamente es no dejar de gestionar más del 75% de la partida presupuestaria que se ha tenido durante el ejercicio, que es lo que ha hecho la Asamblea Ciudadana Portuense, que no ha gestionado”, ha dicho González, quien ha acusado a ACP de falta de honestidad y transparencia.

González ha aseverado que no es de recibo que Puerto de la Cruz sea baraja de ninguna carta y ha pedido a las formaciones políticas implicadas que “piensen en el Puerto y no en sus ganas de gobernar”.

En su opinión, los argumentos esgrimidos por ACP para la moción de censura se corresponde con la construcción de “un relato” para justificar su pacto con la derecha.

“Vamos a decir que los del PSOE son malos y nosotros somos buenos. Vamos a decir que no nos dan dinero pero luego no tenemos capacidad de gestionar porque la liquidación de un presupuesto no nos la inventamos”, ha apuntado el regidor portuense, que ha asegurado que ACP ha planeado la moción de censura “durante meses” en los que el PP, ha ahondado, “ha ofrecido su mano a la ACP desde mayo y junio”.

El alcalde también se ha referido a las acusaciones sobre la gestión del personal del Ayuntamiento y ha defendido el trabajo realizado por el PSOE en materia de recursos humanos.

“Si alguien sufrió la falta de personal en cuatro años fue el Partido Socialista mientras que David ostentó el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento”, ha manifestado González, que ha destacado la culminación de procesos de estabilización y la incorporación de nuevos auxiliares administrativos en los últimos tiempos.

González ha lamentado toda la situación y ha pedido a los firmantes que reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones.

“Quien les habla no necesita ser alcalde. A lo mejor otros necesitan el sueldo. Yo no. Tengo trabajo y retorno a él. Y no voy a morirme por no ser alcalde. Probablemente se muera esta ciudad”, ha manifestado el regidor, que quiso hacer un llamamiento a la cordura y a pensar en los intereses de Puerto de la Cruz “en lugar de en ambiciones personales”.

El alcalde ha resaltado los logros que a su juicio ha liderado el PSOE en términos de inversiones públicas y privadas y ha opinado que la ciudad vive un “momento histórico” en el que “hay confianza en el modelo de ciudad viva que multiplica las experiencias”, según ha dicho, y ha advertido de que la moción de censura supondría un retroceso.

Asimismo, González ha insistido en que el Partido Socialista no ha expulsado a la ACP del gobierno, sino que han sido los dos concejales de este partido los que han presentado su dimisión.

“El Partido Socialista no ha echado a Asamblea Ciudadana Portuense. Ellos ha presentado su dimisión de su cargo y en apenas una hora estaba registrando la moción de censura en el Ayuntamiento”, ha concluido González, que ha pedido a ACP reconsiderar su decisión y priorizar los intereses de la ciudad.

Por último, según ha apuntado, la moción de censura se llevará a cabo el próximo 16 de agosto y previsiblemente, con el apoyo de PP, ACP y Coalición Canaria hará alcalde al portavoz del Partido Popular, Leopoldo Afonso.

Los resultados de las pasadas elecciones fueron los siguientes: PSOE, 10 concejales; Partido Popular, 7; Coalición Canaria, 2; y Asamblea Ciudadana Portuense, 2.