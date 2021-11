El Cabildo de Tenerife debate este viernes la retirada de los honores a Franco

Los grupos Socialista y Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife defenderán este viernes en el pleno de la corporación insular una moción en la que insta a la retirada de los honores y distinciones a Franco como hijo adoptivo de la isla.

La propuesta del equipo socialista busca cumplir con la Ley de Memoria Histórica, que obliga a eliminar cualquier tipo de exaltación de la dictadura, según indica el PSOE en un comunicado.

Javier Rodríguez Medina, consejero socialista encargado de la defensa de esta moción, que se presenta de forma conjunta con el grupo Sí Podemos Canarias, asegura que el Cabildo de Tenerife debe adoptar los acuerdos oportunos para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, así como con lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Por esta razón, expone Rodríguez Medina, se propone al pleno del Cabildo de Tenerife "adoptar como único acuerdo retirar los honores y distinciones otorgados al General Francisco Franco Bahamonde el 20 de agosto de 1936 por el que se le nombra hijo adoptivo de la isla de Tenerife".

Rodríguez Medina señala que la normativa establece que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".

Esta propuesta se sostiene, continúa el consejero socialista, en que la normativa establece que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, deben tomar las medidas oportunas y necesarias para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

Santa Cruz, una ciudad con numerosos restos de la dictadura

La capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, conserva aún numerosos vestigios de la dictadura, entre otros, un monumento que rinde homenaje al viaje que realizó Francisco Franco en el Dragon Rapide para iniciar el golpe de Estado. Dicho monumento, ubicado frente al puerto y junto a las ramblas de la ciudad, "incumple" la Ley de Memoria Histórica. Así lo concluyó un último informe encargado en 2018 por el Ayuntamiento a la Universidad de La Laguna (ULL). Las personas que participaron en la investigación liderada por la catedrática de Historia, Maisa Navarro, también detallaron otros vestigios franquistas que se mantienen en la capital tinerfeña.

Sin embargo, tras las conclusiones del informe, el Ayuntamiento, Gobernado por Coalición Canaria, no ha tomado ninguna decisión al respecto pese a las repetidas peticiones al respecto.

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Tenerife y nieta del último alcalde republicano de la ciudad, resaltó en una entrevista a este periódico el pasado mes de febrero que "el estudio ya está hecho y no hay excusas para que no lo retiren". Aunque dijo entender que la pandemia hubiera paralizado muchas cuestiones, insistió entonces en que la retirada del monumento se lleva pidiendo muchos años e incumple una ley de 2007. Además, resaltó que no es un Bien de Interés Cultural (BIC), ni patrimonio. "Es patrimonio de los fascistas y de la derecha española".

No muy lejos del polémico monumento se encuentra el colegio público más antiguo de la ciudad, llamado Onésimo Redondo en recuerdo del considerado ideólogo del fascismo español y fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).

De la misa de Pablo Casado al paseo de Rajoy

En una situación similar a la protagonizada recientemente por Pablo Casado al acudir a una misa en honor al dictador, en 2018 Mariano Rajoy visitó Tenerife y se grabó un vídeo haciendo deporte por la ciudad, vídeo que después fue difundido en sus redes sociales y en el que se veía al entonces presidente del PP acompañado por otros líderes populares isleños justo frente al polémico monumento. El paseo de Rajoy dio comienzo en la Rambla de Santa Cruz, conocida popularmente como La Rambla y que hasta hace apenas 10 años se llamaba Rambla del General Franco. Esta gran arteria desemboca en el monumento en honor al dictador. En el momento en el que la comitiva pasa por delante de la escultura, Rajoy la mira y después sus acompañantes giran la cabeza y miran hacia el lado contrario para cruzar por en medio de la carretera. El autor del vídeo mantiene unos segundos el plano sobre la escultura una vez ya han pasado los caminantes.