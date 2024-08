Malestar en una parte de CC del Puerto de la Cruz por las “migajas” que gestionará el partido tras la censura

A menos de 40 horas para la histórica censura en el Puerto de la Cruz, la principal ciudad del Norte de Tenerife, se ultiman los preparativos de una nueva sesión que, como pasó en 1995 y 2009 (siempre contra alcaldes/a del PSOE), dejará a gente muy contenta (la derecha local y parte de la izquierda asamblearia, con anuncio de fuegos artificiales incluidos) y a otros profundamente enojados, decepcionados y “traicionados”, sobre todo en el PSOE, aunque no solo ahí. Parte de la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), principalmente entre sus votantes pero también integrantes movilizados, no comparten el gobierno alternativo con el PP y CC y preferían pasar a la oposición. No obstante, también hay voces contrarias entre los nacionalistas locales que creen que lo correcto es, en ningún caso, compartir gestión con la izquierda a la izquierda del PSOE y erosionar y maniatar todo lo posible a Marco González en un gobierno socialista en minoría hasta 2027, tratando, entonces, de sumar con el PP.

Según le consta a Canarias Ahora, este sector crítico de CC, además, considera que el partido ha aceptado “migajas” con tal de participar en la censura y en el nuevo gobierno, apostando por un perfil claramente bajo y con dos ediles de los que dudan mucho que lideren la formación en 2027 o sean candidatos a la Alcaldía. A su juicio, los concejales Alonso Acevedo (portavoz) y Diego Moreno han antepuesto más el hecho de contar con un sueldo asegurado los próximos tres años que por otras cuestiones que prioricen el interés de la formación a escala local.

Un reparto de poder “injustificable” por lo que gestionará CC

Para esta parte de CC, partido que llegó a 10 concejales con Marcos Brito (en 2003) y que lleva sacando dos representantes desde 2019 (en línea con Los Realejos, aunque aquí tienen uno solo desde hace varios mandatos frente a la aplastante mayoría absoluta del PP, con 15), la comparativa en el reparto del poder respecto al PP y ACP no tiene justificación. Primero, porque los conservadores portuenses llevarán la Alcaldía (en la persona de Leopoldo Afonso, hermano del vicepresidente insular y exalcalde, Lope Afonso) y las principales áreas que gestionaba el PSOE, toda vez que ACP mantiene las mismas. De hecho, en junio del año pasado, sectores socialistas sostenían que habían sido muy generosos para mantener el pacto con la fuerza asamblearia pese a su bajada electoral (un concjal menos) y la gran subida del PSOE (casi tres ediles y a 14 votos de la mayoría absoluta). Además, ACP suma ahora Igualdad y LGTBI.

En contraposición, los nacionalistas, por medio de Acevedo, se ocuparán del área que estas voces críticas, que no se limitan a exediles, sino a un grupo considerable de afiliados en la situación actual de CC en el Puerto de la Cruz (que ha ido a la baja), consideran más delicada ante los vecinos y vecinas: Servicios Generales. Según remarcan, todo lo relacionado con los jardines, la limpieza, el agua y otras prestaciones básicas son siempre complejas y polémicas en cualquier municipio, pero, en especial, en ciudades turísticas como el Puerto, muy visitadas por otros residentes de Tenerife y, sobre todo, del Norte, lo que incrementa las tareas.

Asimismo, recalcan que el área de Comercio y Promoción Comercial que llevará Diego Moreno carece de auténticas competencias y, de hecho, no posee personal específico, por lo que el peso político de los departamentos de CC, en opinión de este sector, es incomparable respecto a los otros dos socios del nuevo gobierno potencial, a confirmar este viernes (desde las 12:00 horas).

También cuestionan y afean a los negociadores de CC que aceptaran que, pese a tener los mismos concejales que ACP (dos), la asamblea que lidera David Hernández pase ahora de 2 a 3 asesores (hay mucha expectación por quién será la persona elegida), mientras los nacionalistas solo contarán con uno. Y lo mismo con las tenencias de Alcaldía. Para este sector, que el PP tenga la Alcaldía, ACP la primera tenencia y CC, la segunda (Acevedo) y sexta (Moreno) demuestra que se ha sido muy poco exigente en la negociación y no se ha pensado en el partido en la ciudad, sino solo en la nueva situación desde el poder para los dos concejales nacionalistas.

Canarias Ahora intentó conocer esta mañana, sin éxito, la opinión de Acevedo sobre estas críticas, así como si, tal y como sostienen diversas fuentes, aunque lo niega el alcalde, Marco González, se ofreció al PSOE en abril pasado para negociar un pacto alternativo ante la posibilidad de esta censura y si se reunió con el máximo mandatario portuense en un bar de Los Realejos. Según González, sus conversaciones con el portavoz de CC por diversos cauces siempre han sido sobre cuestiones de la gestión municipal y no para avisar del riesgo de censura y de escenarios alternativos.