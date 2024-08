El PSOE de Puerto de la Cruz echa en cara a las ejecutivas regional e insular su “falta de apoyo y respuesta” ante la moción de censura

Nada contentos. Al revés, profundamente decepcionados y contrariados. Así se sienten los miembros de la actual ejecutiva local del PSOE portuense, haciéndose eco también del “malestar” de militantes y simpatizantes que así se lo han trasladado, por la reacción o, más bien, por la nula reacción de la Ejecutiva regional e insular respecto a la moción de censura que se debatirá este viernes en el ayuntamiento de la principal ciudad del Norte de Tenerife en contra de Marco González, el tercer alcalde socialista al que el PP, CC y, esta vez, una formación de izquierdas (ACP) presentan una moción para destituirle. Es lo que refleja a las claras, de forma raramente contundente, una carta enviada por la agrupación local del PSOE a la ejecutiva regional e insular con fecha del pasado 9 de este mes.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la agrupación local, reunida en una asamblea abierta el lunes 5 de agosto, muestra su “preocupación y malestar” desde el principio. “Nuestra agrupación ha manifestado un sentimiento general de inquietud por la falta de apoyo que hemos percibido por parte de las ejecutivas insular y regional en relación con la moción de censura presentada en nuestro municipio”.

Los socialistas portuenses, una de las agrupaciones más importantes en la Isla para el PSOE por arraigo, historia y votos, recalcan que esta moción supone “un acontecimiento de gran relevancia que ha tenido un impacto significativo en el ámbito político y social en el Puerto de la Cruz. Desde el primer momento –añaden-, nuestra ejecutiva y grupo municipal han trabajado con dedicación y transparencia, siempre en defensa de los intereses de nuestro partido y de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de haber contado con la presencia de algunos representantes orgánicos insulares y regionales, y de haber recibido llamadas de compañeros/as, consideramos que el apoyo no se ha concretado de la manera que hubiéramos esperado”.

Según remarcan, el resultado de estos días y de ese infértil respaldo “ha generado una sensación de desamparo entre nuestra militancia y personas simpatizantes, debilitando nuestra posición en un momento tan crítico”.

En este sentido, pone el acento en la coordinación y el apoyo a escala orgánica, que consideran “fundamentales para superar con éxito desafíos como el que enfrentamos. Por ello, nos vemos en la necesidad de manifestar nuestra decepción por la falta de respuesta y apoyo en esta coyuntura”.

Por todo, reclaman, “respetuosamente, que se nos informe sobre las políticas y acciones que se prevén a nivel insular y regional a partir de ahora, así como las razones detrás de la percepción de falta de apoyo. Confiamos en que el día 16 de agosto –este viernes, fecha de la votación de la censura- contaremos con un respaldo decidido y que se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la coordinación y unidad en todo el partido, en aras de preservar nuestros valores compartidos y el bien común”.

La carta coincide, en su fecha, con las declaraciones del alcalde, Marco González, a Canarias Ahora en las que asegura que “el PSOE debe mostrarle a CC y PP que no es el comodín de nadie”. A su juicio, y ante una izquierda a la izquierda de los socialistas que se divide y no consigue representación o hace censuras como la del Puerto de la Cruz, el partido debe evidenciar su fortaleza, hacerse respetar y que el resto de fuerzas no crean que siempre son la parte débil y prescindible.