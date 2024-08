Marco González, alcalde de Puerto de La Cruz: “El PSOE debería mostrarle a CC y PP que no somos ningún comodín”

El aún alcalde del Puerto de la Cruz, el socialista Marco González, sigue teniendo un hilo de esperanza para que se aborte la censura que le han presentado PP, CC y su, hasta ahora, socio de gobierno desde 2019, ACP, pero cree que eso solo puede ocurrir si las bases de CC y ACP convencen a sus ediles de dar marcha atrás a la moción, “como pasó con otras censuras en el pasado”. En declaraciones a Canarias Ahora, el mandatario, que sigue lamentando haberse quedado a 14 votos de la mayoría absoluta (“lo que hubiera sido extraordinario para no perder el rumbo del Puerto”), recalca, sin embargo, que siempre quiso pactar con ACP “y nunca me reuní con Alonso (CC)”. Además, reconoce que su partido debería dar un golpe sobre la mesa: “El PSOE debería mostrarle a CC y PP que no somos ningún comodín”.

Eso sí, González desvela que no ha hablado con el alcalde de La Laguna (otros miembros del PSOE local, sí), Luis Yeray Gutiérrez, y considera que esto no es una cuestión de canjear un municipio por otro, toda vez que los socialistas cogobiernan con CC en Aguere y podrían presionar a los nacionalistas para revertir lo del Puerto. Asimismo, y preguntado sobre si, como consideran algunas partes de su formación en la ciudad, debería hacerse valer más, exigir y hasta “gritar” ante alguien, asegura que “ese grito no debe ser escénico. Represento a un partido en una localidad en la que, en las últimas elecciones regionales y municipales, fuimos de las agrupaciones de Canarias que más votos le dimos al PSOE. Eso es una evidencia y creo, y así me lo trasladan dirigentes y compañeros, que no deberíamos perder la Alcaldía del Puerto de la Cruz”.

“He hablado con Ángel Víctor (Torres), con Pedro Martín, que vino a la asamblea abierta del lunes, y no he notado falta de apoyo, pues me han llamado todos los compañeros. Me he sentido totalmente arropado por alcaldes, alcaldesas, compañeros en el Parlamento, candidatos a alcaldías… Lo que sí creo, y esto lo digo tranquilamente, es que el PSOE debería mostrarle. No podemos ser ese comodín como cuando se juega a la baraja y, en algunos sitios, el PSOE es bueno si necesitamos y en otros, lo contrario”, añade. Preguntado sobre si falta contundencia a escalas superiores, asegura que no hace evaluaciones de ese tipo, pero sí insiste en que “el PSOE tiene una oportunidad, de nuevo, para demostrar que no somos el comodín de los otros partidos, sino que somos una formación de gobierno, si bien es verdad que, con esta actitud, y así lo he manifestado en distintas ejecutivas, a escala regional tendremos cada vez menos aliados. Si los que son nuestros socios naturales desaparecen (en relación a Podemos…) por su división (surgimiento de Drago), cada vez seremos menos y debemos tener claro que, al abrirse la política de pactos, especialmente en Tenerife, no podemos ser ningún comodín de nadie, ni de CC ni del PP”.

A vueltas de la situación de La Laguna, remarca que no tiene que hablar “con ningún alcalde porque, para eso, están los órganos del partido y las conversaciones para eso deben partir tanto de Pedro Martín como de Ángel Víctor. Sí pienso que, por defender al PSOE del Puerto, tampoco debemos perder ninguna alcaldía que sea importante para el partido porque no creo que los municipios deban ser moneda de cambio, pero sí creo que debemos dar un golpe en la mesa, y más en el Puerto, pues ya en 2015 (con posible censura al PP-CC en 2016 mediante el concurso de los nacionalistas) ocurrió algo parecido”, cuando González ganó en votos (8 ediles) y sumaba con los tres de CC en un contexto de pacto regional y en el Cabildo tinerfeño entre nacionalistas y socialistas.

“Que no somos un comodín –insiste- hay que demostrárselo a esos posibles socios en los gobiernos e igual si nos estamos planteando que, un día, haya de nuevo un pacto con CC en el Gobierno de Canarias, sobre todo con lo que ha ocurrido con el PP y los menores migrantes. Para mí, es fácil pensar que CC debería reflexionar sobre esto y lo que está haciendo su socio, pues el PP le ha dado la estacada, pura y absoluta, en el ámbito de la política nacional. Blanco y en botella. Por eso, creo que CC en el Puerto debería retirar la censura y trabajar, bien integrándose en el gobierno con el PSOE o quedarse a un lado con apoyos puntuales para repensar su línea local y, sobre todo, para demostrarle al PP, una vez más, que son autónomos”.

El PSOE, ACP y la “verdadera” izquierda portuense

El portavoz de ACP, David Hernández, no para de afirmar que la única izquierda en el Puerto la representa él y su formación reta a cualquiera a mostrarle una actuación progresista del PSOE desde 2019 y se muestra seguro de que, con un alcalde del PP y cogobernando también con CC, podrá desarrollar sus propuestas de izquierdas. González le responde que “la política de izquierda tiene que ver con el modelo de ciudad (Hernández le reprocha, además, que su PSOE no tiene modelo); no es solo cuantificar medidas, sobre todo porque quien lo cuestiona es David, que no tiene capacidad para dar lecciones de nada porque pasará a la historia por ser alguien que iba de izquierdas, que era la izquierda de la izquierda, que acusaba al PSOE de ser la izquierda moderada y que, ahora, va a hacer alcalde a una persona (Leopoldo Afonso, PP) muy, muy de derechas. Y eso que, en este mismo despacho (el de la Alcaldía), cuando se escuchó que el PSOE iba a gobernar con CC en La Laguna me preguntó que si me iba a sentar con CC y si había medido lo que suponía que las derechas volviesen al poder en el Puerto de la cruz. Y, sin embargo, demuestra que no tiene ética y moral porque, mientras me preguntaba eso, ya estaba negociando esta censura, por lo que ha dicho el PP”.

Según remarca, “hay algo esencial en las políticas de izquierda: la honestidad (en el sentido de la fidelidad) y la transparencia”, cuestiones que, a su juicio, Hernández no ha demostrado.

Respecto a sus acciones desde un punto de vista progresista, insiste en que ha apostado por “un modelo de ciudad tolerante, con políticas y un nuevo área LGTBI, igualdad, poniendo en marcha proyectos de auténtica innovación, como en perspectiva de género para que estuviera en los presupuestos locales, los de mujeres urbanitas, mujeres visibles, el Amapola… Aprobar el primer Plan de Empleo Igualitario, que no lo hizo él en el mandato en el que fue concejal de Recursos Humanos, pero que lo pusimos en marcha desde el PSOE. Hay muchas políticas en Igualdad, que son referentes en la izquierda y que sí se dieron y se daban. En perspectiva de género, por ejemplo, estábamos trabajando en los entornos virtuales y experiencias en centros educativos”.

También recalca lo hecho en materia social, “y más sufriendo una pandemia, pues fuimos el ejemplo de las políticas de izquierda y de apoyo y ayuda ante esa situación tan extrema, por lo menos comparado con lo que hacía este ayuntamiento cuando gobernaba la derecha. Multiplicar las partidas para ayudas económicas es política de izquierdas, intentar que no sean simplemente programas asistenciales, desarrollamos planes de empleo de exclusión social y es evidente el incremento presupuestario en el área social y en las políticas de Bienestar Animal con diversos convenios. Hemos solicitado estar en el plan de vivienda y el nuevo decreto regional y, si el área social no ha recibido apoyo, ha sido precisamente de Urbanismo, que gestiona él, pues le hemos solicitado mucha información y no se ha dado para poner más terrenos a disposición del Gobierno de Canarias”.

Los tópicos sobre Fiestas y su defensa a ultranza de la cultura

Además, y más allá de los tópicos extendidos como chascarrillos, defiende su política cultural y en el ámbito de las Fiestas, aunque los 800.000 euros iniciales de esta área contrastan con los 3 millones de Los Realejos o los 2 de Icod (los dos municipios con más fiestas de España). “La política cultural es de izquierdas, que se apueste por la cultura para que la gente tenga más formación y educación es progresista porque, así, son mucho más libres. En la cultura hemos encontrado un valor diferencial para vertebrar la ciudad, a la que por fin se reconoce por su política cultural, por multiplicar las experiencias y que tiene ahora datos históricos de desempleo, de inversión pública y privada y de ocupación hotelera en supuesta temporada baja, también en un modelo de turismo gracias al laboratorio específico que analiza la cultura y su visitante, implicando también al Gobierno y el Cabildo. Además, apostamos por un desarrollo sostenible y el mayor logro es que ya no se hable del Puerto en pasado, sino en presente y futuro, pues las inversiones no vienen si no hay futuro. Y, para eso, fue clave apostar por la cultura en un momento tan importante como fue la pandemia y recuperando el Complejo Martiánez como centro aglutinador y recuperar la relación con la Fundación César Manrique”.

A su juicio, Hernández “no va a hacer nada nuevo que pueda presentar como de izquierdas que no pudiese hacer antes porque ha tenido absoluta autonomía para hacer cosas bien y mal. Diga lo que diga, y por conseguir un equilibrio financiero frente a los que decían que iba a volver el derroche y los planes de ajuste, le hemos puesto estos años millones para sus políticas y, sin embargo, su ejecución no ha llegado ni al 10% a veces. Si nos vamos del gobierno el día 16, en Tesorería se asegura que hay unos 20 millones de euros y no necesitamos ningún crédito, aparte de que, ahora, ACP va a gobernar con el PP y CC, que eliminaron en este ayuntamiento derechos laborales, que nosotros recuperamos pagando casi 5 millones por sentencias y revisamos todos los precios de las empresas que prestan servicios para que sus empleados pudieran mejorar sus sueldos”.

Además, remarca que se puso en duda que apostase por el centro insular de deportes acuáticos “y está a punto de terminarse por mi insistencia en el Cabildo porque era una obra muy compleja y lo mismo el hotel Taoro o la ampliación del Botánico. Soy el que más lata ha dado para que esto sea una realidad. De hecho, creo que el objetivo de la censura es quitarme de la foto”.

González aún confía en que pueda darse algún cambio y que la censura no prospere (algo altamente improbable), pero asienta su esperanza más en que las bases y votantes de ACP y CC, “partidos que han ido perdiendo votos en favor del PSOE”, convenzan a sus ediles que en los propios concejales. Según admite, no pensaba que Hernández diera este paso y, en tal caso, creía que su asamblea rechazaría cogobernar con el PP y CC tras una censura, “que es lo que me dicen algunos de sus simpatizantes como más lógico debido a su ideología. David se ha disparado un tiro en el pie políticamente. Se creó un relato ficticio porque no hay razones objetivas. Su emergencia es tanta como la que pudimos tener nosotros por echarlo y no lo hicimos porque siempre apostamos por esta alianza, la natural. Él no, pero yo le puedo seguir mirando a los ojos y decirle que nunca me reuní con CC para echarlo. Hemos sido fieles y me he preocupado por la gestión mientras él se reunía con el PP y CC, con los que antes se dijeron de todo y se veían en los tribunales. Lo único que hicimos fue entregarles un documento para arreglar las diferencias desde marzo. Quizás he sido ingenuo porque creo en los valores de las personas, aunque me parece inconcebible que se diga que dejas a un lado las ideas para gobernar; eso es como si me cortan la cabeza”.

Además, no disimula su pesar porque, “ahora que apostamos como ciudad protagonista, por ejemplo, del trofeo Teide o que vivimos acontecimientos culturales como Veranos del Taoro, otros prefieran, por cuestiones personales, que se hable solo de esta censura”.