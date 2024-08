CC en el Puerto de la Cruz convocará la asamblea para ratificar la censura al PSOE después de votada en el pleno

En la tarde de este miércoles, el presidente de la gestora de CC en el Puerto de la Cruz, portavoz del partido y edil firmante de la moción de censura contra el PSOE, Alonso Acevedo, envió un aviso a los afiliados y simpatizantes locales para notificarles que la asamblea extraordinaria convocada para este viernes para ratificar la moción ya presentada junto al PP y ACP quedaba suspendida “hasta nuevo aviso”. Preguntado esta mañana por Canarias Ahora por los motivos de esa decisión, el edil niega que se deba a que, según advierten militantes que no comparten el nuevo pacto de gobierno por incluir a una fuerza a la izquierda del PSOE y por no dejar a Marco González gobernar en minoría, se había convocado sin cumplir los 5 días preceptivos de antelación por ser extraordinaria, sino que es una decisión de la que no desvela sus motivos y que hará que se celebre tras el histórico pleno del próximo viernes 16 de este mes, aunque se muestra convencido de que se cumplen los estatutos y no teme que nadie la impugne en los tribunales.

Según Alonso, cabe perfectamente celebrar esta asamblea extraordinaria después de consumada la censura, por lo que no es necesario ratificar la decisión, por mucho que ese fuera el motivo de la convocatoria para este viernes, con un único punto del día centrado en dicha moción y en el nuevo gobierno junto a los conservadores y la ACP de David Hernández.

Frente a sus tesis, afiliados que no comparten el paso dado advierten a este periódico de que los artículos 4B y 9C del reglamento local de CC, que se aprobó en 2021, sostienen que el comité local (ahora inexistente) propone y es la asamblea de afiliados la que, posteriormente, decide cualquier acuerdo programático, elaboración y aprobación de estrategias y líneas políticas, así como programas o formación de gobiernos. Pese a lo dicho en ruedas de prensa y diversas declaraciones de dirigentes de CC a distintas escalas, no hay comité local sino una gestora desde la marcha de Sandra Rodríguez en diciembre de 2023 alegando su desborde laboral en la dirección general de Infancia por la creciente llegada de migrantes menores por mar.

Eso sí, los mismos militantes tienen claro que nadie recurrirá en la justicia que una decisión como una censura no haya pasado por una asamblea de afiliados previamente, como tampoco hubiesen recurrido la convocatoria de este viernes ya desconvocada sine die porque no quieren “destrozar más el partido” en la ciudad.

Frente a esta postura, Acevedo sostiene que ya hubo una asamblea hace “más o menos un mes” y, en tal caso, se muestra convencido de que ningún tribunal anulará nada porque la decisión de la censura cuenta con el aval de la dirección insular y regional de su partido, si es que a alguien le da por recurrir.

El portavoz nacionalista no quiso ahondar esta mañana en los motivos de la suspensión sin fecha de la reunión convocada para mañana viernes, que se iba a celebrar en el hotel Marquesa desde las 20:00 horas. No obstante, insiste en que cabe perfectamente hacerlo tras la censura, moción que todos los indicios apuntan a que prosperará.

En contraposición, los afiliados críticos aseguran que la única asamblea oficial se celebró el pasado 15 de mayo en dicho hotel y no se abordó en ningún momento una censura y un gobierno junto al PP o ACP, sino las elecciones europeas, la situación del pacto PSOE-ACP, las nuevas altas y bajas y el balance de la labor de los dos ediles locales de CC.